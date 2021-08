hat vor einigen Tagen in einemdas Wort "Neger" ausgesprochen und sich daraufhin in einem langen Twitter-Thread dafür entschuldigt , weil schon dasdes Worts den Rassismus "reproduziere". Ähnlich hatte sich schon die Berliner Grünen-Politikerinfür das Wort "Indianerhäuptling" entschuldigt. Wo liegt das Verbrechen der beiden, fragt Livia Gerster in der: "Die Antwort auf diese Frage verbirgt sich hinter dem'. Das soll heißen: Auch wer im Sinne des Antirassismus spricht, verbreitet Rassismus weiter, wenn er Rassismus zitiert. Absicht und Kontext sind also nachrangig,ist böse. Es führt, so die Logik, ein Eigenleben, auf das der Mensch, der es ausspricht, keinen Einfluss hat. Ähnlich furchteinflößend dürften sich Konservative in Amerika die Macht von Schimpfwörtern vorgestellt haben. Wo eine Dame fluchte, schien das Verderben nicht weit."In der begrüßt Viktoria Grossmann das Urteil des Kölner Amtsgerichts gegen den polnischen Priester und Theologieprofessor, der in der Monatszeitschriftals "Parasiten" und "" bezeichnet hatte und gegen den nun ein Strafbefehl wegenverhängt wurde: "Die Kölner Entscheidung ist deshalb ein wichtiges Signal auch für viele Polen. Die müssen sich von Kirchenvertretern und hochrangigen Politikern, in regierungstreuen Medien oder von der Kanzel,anhören - gegen Angehörige der queeren Regenbogengemeinschaft, gegen Frauen, die sich für einengagieren, schlicht gegen alle Menschen, die sich ein diskriminierungsfreies Miteinander wünschen. Solche Reden führen in Polen zu genau dem, wovor das Kölner Amtsgericht die Gesellschaft bewahren will: Sie stacheln zu Hass an. In der Folge werden Homosexuelle auf der Straße."In der analysiert der Politikwissenschaftlerdender großen: Die Gründe "sind struktur- wie situationsbedingt, exogener und situativer Art. Diedes gewerkschaftlichen wie destrifft gleich in doppelter Hinsicht zu. Zum einen gilt dies für die quantitative Ebene (die Zahl der Gewerkschaftsangehörigen sinkt ebenso wie die der Kirchenmitglieder), zum anderen für die qualitative Ebene: Die Bindung der Verbliebenen an ihr Milieu ist weniger intensiv als früher. Diemit einer Partei resultiert wesentlich aus der Zunahme gesellschaftlicher Individualisierung, die die alte Lebenswelt verdrängt. So lauten die strukturellen Ursachen. Zu den situativen: Durchsind vielfältige Repräsentationslücken entstanden. Angela Merkels Union hat ebenso die eigene Stammwählerschaft vernachlässigt wie die SPD, nicht erst unter Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans."