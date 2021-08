Eine Hymne auf den "", auf den vor hundert Jahren verstorbenen Tenor, singt Jürgen Kesting in der. Warum ist Caruso auch heute noch der berühmteste aller Tenöre? Darauf gibt es mehrere Antworten, weiß Kesting. Eine ist: "die. Sie ist, über den ganzen Zwei-Oktaven-Umfang hin bis zum hohen H, einzigartig:, dynamisch flexibel, sonor in der unteren Oktave, schimmernd in der Höhe. Ob der Spontaneität seines Singens sprach die Sopranistin Luisa Tetrazzini von der 'impertinenza', mit er seine vollen und gerundeten Töne verströmte. Die in den Aufnahmen von 1902 bewahrte Stimme des Neunundzwanzigjährigen ist ein heller, samtig-weicher und schimmernd-schöner Tenor. Das Timbre wurde - mit einer durchaus gewagten Metapher - als 'in einem Mantel aus Samt' beschrieben." In dererinnert Wolfgang Schreiber an Caruso.Zum Sterben schön: Enrico Caruso singt "Una Furtiva Lagrima" aus"Liebestrank"Eleonore Büning ( erlebt bei den Musiktagen in Hitzacker einen beglückenden Abend mit, aber erst mal lässt man sie und das Publikum zappeln: "Irgendwann muss der Mann doch! Auf der Bühne des Verdo-Konzertsaals in Hitzacker, bei der Premiere der neuen Schubert-Inszenierung von, sieht man die Gesichter der Akteure parallel auch in Großaufnahme, auf der Videowand. Der russische Bariton Nikolay Borchev stiert Löcher in die Luft, sein Liedbegleiter Jan Philip Schulze blickt besorgt. Dann aufmunternd, fordernd, flehend, bittend. Schelmisch, liebevoll, ironisch,. Wie viel verschiedene Arten gibt es, allein mit mimischen Mitteln 'Jetzt!' zu rufen? Oder: 'Jetzt aber los'? Schwer tropfen schließlich die ersten Töne des Vorspiels zum 'Ständchen' aus Franz Schuberts 'Schwanengesang' aus dem Flügel. So dicht beieinander liegen, das Erhabene und das Banale in dieser Musik, dass man das 'Komm, beglücke mich!' am Ende des Refrains, wenn die Stimme sich aufschwingt, so oder so verstehen darf, auch persönlich."Und David Pfeifer ( erliegt den Lockstoffen in dem Megahit "Paani Paani" des Rappers:"Dass der Song gleich im Ohr bleibt, weshalb man ihn tendenziell doch ein paar Mal hintereinander hören möchte, liegt an einem Traditions-Instrument namens, welches einen leicht quengelnden Ton von sich gibt und das man sich als asiatischen Vorläufer der Geige vorstellen kann - beide Instrumente teilen das Potential,, wenn sie nicht virtuos gespielt werden. Der brillante Streicher in 'Paani Paani' lässt die Töne, und auch wieder davon, bleibt aber präsent, außer in den Momenten, in denen '', gesungen wird. Dazu eine Rhythmus-Gruppe, in der das Schlagzeug nicht so sehr treibt wie der Bass schiebt, was ja auch irgendwie die richtigen Körperregionen für den dazugehörigen Tanz anspricht."Dann schwingt die Hüften!Weitere Artikel: Amira Ben Saoud annonciert imdas Elevate Festival in Graz, das am Mittwoch beginnt. Ulrich Amling hörte für dendas Eröffnungskonzert von Young Euro Classic mit dem Bundesjugendorchester und dem Orchestre Français des Jeunes im Konzerthaus Berlin. In der porträtiert Fabian Kretschmer den kanadisch-chinesischen Popstar, dem von mehreren Frauen sexuelle Belästigung vorgeworfen wird.Besprochen werden das neue Album von FR ), eine Festival-Doku über das "schwarze Woodstock" () undKlavierkonzert mit Beethoven, Schubert und Prokofjew in Salzburg ( Standard ).