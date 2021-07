sind im Zeichen des Postkolonialismus oder modischen Antirassismus allgegenwärtig. Für Antisemitismus haben die Strömungen gar keinen Begriff, schreibt Anastasia Tikhomirova in der. Aber neu sind diese Positionen in der aktionistischen Linken nicht. Schon seit dem Sechstagekrieg richtet man sich "gegen den 'zionistischen Besatzerstaat' - als höchste Form des US-Imperialismus und Kolonialismus. In diesem Weltbild fanden auch Verschwörungsideologien von der 'zionistischen Weltherrschaft' und vom 'jüdischen Finanzwesen' in Form desPlatz. Sie wirken bis heute in relevanten Teilen der Linken fort, während Antisemitismus sowie die permanente Bedrohung jüdischen Lebens kategorisch ausgeblendet und stattdessen eine bedingungslose Solidarität mit Palästina eingefordert wird."In der, in Deutschland würden Diskussionen über einen "... für illegitim, ja für antisemitisch erklärt". Zwar kommen Kritiker der israelischen Politik wie David Grossman, Eva Illouz und Omri Boehm in deutschen Medien ausgiebig zu Wort, wie sie zugibt, aber derdes Bundestages von 2019 liegt ihr auf der Seele: "Projektgelder werden zurückgezogen, Ausstellungen und Konzerte abgesagt. Neulich wurde die Arbeit der israelischen Künstlerin, für eine Chemnitzer Ausstellung bestellt, in einem anderen Raum gezeigt, weil der Veranstalter einen Brief erhielt, der ihr '' vorwarf. Begründet wurde der Vorwurf damit, dass die Israelin Wachsmann einen Aufruf der Initiative 'GG 5.3 Weltoffenheit' unterstützt habe." Die Frage, wer denn unter den Bedingungen der Israel-Boycott-Bewegung BDS ausstellen dürfte, stellt sich Neiman nicht. Sie lobt ausdrücklich, der während seines Israelbesuchs jüngst just Grossman, Illouz und Boehm ehrte.Ali Tonguç Ertuğrul, Sabri Deniz Martin und Vojin Saša Vukadinović kritisieren in derund seine Adepten, deren Antirassismus sie als Instrumentalisierung von Minderheiten zu politischen Zwecken sehen: "Dass sich solch linksidentitäre Zeilen lesen, als ob der Schulbesuch in der KZ-Gedenkstätte für junge Migranten eine Zumutung sei, weil ihre Blutsverwandtschaft nichts mit den einstigen Verbrechen zu tun gehabt habe, ist kein Zufall. Moses professionalisiert für die höchsten Bildungsebenen, die in anderen gesellschaftlichen Bereichen längst vorherrschen."Außerdem:geht in einem ganzseitigenEssay (auf der Seite "Ereignisse und Gestalten") der Theorie nach, dass sexuelle Übergriffe auf die Frauen, Mädchen und Knaben von Kriegsgegnern aber auch im eigenen Staat schon in der Antike als "Merkmal der ''" gegeißelt wurden. Und in unterhält sich Sina Speit mit der Historikerinüber die Geschichte der afrodeutschen Frauenbewegung.