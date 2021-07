Heute eröffnet das, und der fällt nichts Besseres ein, als "postkoloniale" Stimmen dazu zu sammeln, etwa von der der "Coalition of Cultural Workers Against the Humboldt Forum" (CCWAH): "Dieses Haus ist in seiner systemischen Gesamtheit- und das wird vom Humboldt Forum, und von allen, die dafür mitverantwortlich sind, konsequent nicht anerkannt. Unsere Kritik richtet sich gegen diese Ignoranz und wir kritisieren dabei alle äußerlichen, strukturellen und inhaltlichen Probleme des Humboldt Forums und die Wunden, die es wieder oder neu aufreißt. Wir sagen: Alles daran ist Gewalt, und deshalb können wir auch nichts davon gebrauchen!"Das Forum eröffnet mit sechs Ausstellungen, aber, wissen die Verantwortlichen immer noch nicht, meint Jörg Häntzschel in der: "Weil weder Kulturstaatsministerin Monika Grütters noch ihre Vorgänger dem Humboldt-Forum Eigenständigkeit verschafften, war nie klar, wer dieses Programm hätte formulieren können. Vier Ministerien, mehrere GmbHs, zwei Stiftungen, die Humboldt-Universität, die Länder, ungezählte Kommissionen beaufsichtigen das Humboldt-Forum und haben es so fest eingesponnen, dass eskann."Ein schönes "Anti-Programm" gibt es im Humboldt Forum mit der vonkuratierten Ausstellung "Berlin Global", findet Häntzschel in einem zweiten Text (anti wozu fragt man sich allerdings, wenn es doch gar kein Programm gibt, wie Häntzschel eben noch beklagt hat): "Hier istzu sehen als über den Zweiten Weltkrieg, mehr über die Zeitals über die Mauer selbst. Statt nach dem Spezifischen zu suchen, zeigt er Berlin als Sender und Empfänger. Erst lässt er die Echos desin Ost- und West-Berlin nachhallen, dann verfolgt er den weltweiten Einfluss von. Fast alles im Schloss ist alt und für Alte gemacht. Spies' idealer Besucher ist hingegenalt. Musik, Rassismus, Wohnen, überhaupt die Gegenwart nehmen viel Raum ein, Geschichte dient dazu, heutige Fragen zu beantworten. ... Es ist alles sehr bunt, sehr wirr, sehr woke."In derist Rainer Haubrich rundum glücklich mit dem Schloss: Die "festlich-heitere Pracht des Schlüterschen Barock" verdreht ihm den Kopf, "es ist, es wendet sich an ein breites Publikum aus aller Welt, vor allem aber schafft es zusammen mit der Museumsinsel einen Kulturbezirk, in dem künftig in sechs architektonisch herausragenden Häusern dieversammelt sein wird. ... Man muss sich das Ausmaß dieser Schätze vor Augen führen, um zu erkennen, dass die Beschäftigung mit 'kolonialen Erwerbungszusammenhängen' bei einem kleinen Teil der Exponate zwar ein wichtiges Thema für das Humboldt Forum ist, aber nicht der entscheidende Prüfstein für den Erfolg oder Misserfolg dieses prächtigen Kulturdampfers. Darüber entscheidet das Publikum."Imkann Nicola Kuhn Haubrichs Enthusiasmus nicht teilen , besonders im Inneren stößt ihr dieauf. "Selbst die interaktiven Vitrinen wirken, auf denen die Besucher:innen mit der Hand digitalen Sand für weitere Entdeckungen wegwischen dürfen. ...hätte man dem Humboldt Forum für seine Ausstattung gewünscht. Es will Angebot für alle sein, Gendergrenzen überwinden,und tut sich doch so schwer, in den eigenen Räumen eine ansprechende Atmosphäre zu schaffen, Brücken zu bauen."Eine andere Ausstellung im Humboldt Forum widmet sich der Geschichte desund "erklärt die Einzigartigkeit des Materials und wie es zumwurde", schreibt Häntzschel in der. Kolonialismus aufarbeiten, schön und gut. Aber muss man es den Besuchern, fragt Marcus Woeller, der in derden "tendenziösen Grundton" der Ausstellung kritisiert: "Wer aufmerksam ist, kann ihnhören. Denn die Besucher werden ständig begleitet vom Atmen eines Elefanten. Die Videoarbeit der Künstlerinwill damit 'an den Ausgangs- wie Endpunkt von allem' erinnern, 'dasund die Torturen, die es durchleidet'. 'Das Material Elfenbein zeugt unausweichlich von der Tötung eines Elefanten', so wird man auch im Einleitungsessay zur Ausstellung belehrt. ... Ein unbefangener Blick des Betrachters auf das Artefakt wird nicht akzeptiert. Stattdessen aber diemarkiert."Inzwischen hat sich übrigens einegegründet, die das Schloss bis 2050 abreißen und denrekonstruieren möchte, berichtet Bernd Mathies im: Um an daran zu erinnern, "soll am Portal IV eindes Palastes im Maßstab 1:200, also, aufgestellt werden. Hinter dieser Aktion steht der 2020 gegründete gemeinnützige 'Förderverein Palast der Republik' (Informationen unter www.palast.jetzt ), in dem sich Künstler und Architekturtheoretiker und andere Interessierte zusammengeschlossen haben. Ihr Sprecher, der Medienkünstler Clemens Schöll, sagt: 'Mit der Bronze tragen wir dazu bei, dass diein der Berliner Mitte präsent bleibt.'"