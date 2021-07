Derhat gestern ein vernichtendes Urteil über die, besonders die zur Gleichschaltung dienende Disziplinarkammer gefällt ( Hintergrund ). Noch aber hat die EU-Kommission unter Ursula von der Leyen Polen kaum sanktioniert, kommentiert Gabriele Lesser in der: "Die polnischen Nationalpopulisten forcieren seit Jahren den Rechtsstreit mit der EU, markieren im eigenen Land den starken Max und nehmen die Europäische Kommission unter Ursula von der Leyen. Bislang hat die Kommission ja auch nie von ihrem Recht Gebrauch gemacht, mit Finanzstrafen die Einhaltungen des EU-Rechts in Polen durchzusetzen."Der Konflikt führt letztlich Richtung "", kommentiert Florian Hassel in der: "Eine Frage ist, ob Warschau diesen Weg in den nächsten Monaten und Jahren zu Ende gehen will - eine andere, wie die EU auf diesenreagiert, der an ihren Grundlagen rüttelt."Glauben Sie nicht, dass dienun nicht mehr in dieeinfahren dürfen, ruft die Krimiautorin, die in Venedig lebt, in der: "Richtig ist, dass die italienische Regierung keineswegs ein Einfahrverbot für die Kreuzfahrtschiffe in die Lagune verhängt hat, sie sollen lediglichnehmen, über den Kanal für Erdöltanker einfahren und im Industriehafen von Marghera anlegen. Das ist eine kleine, die an der Zerstörung der Lagune nichts ändert - aber der italienischen Regierung hilft, ihr Gesicht gegenüber der Unesco zu wahren. Denn die hat damit gedroht - übrigens nicht zum ersten Mal -, Venedig auf die rote Liste des bedrohten Weltkulturerbes zu setzen, ranggleich mit vom Krieg zerstörten Städten wie Damaskus und Timbuktu.", Leiterin des Forschungszentrums "Globaler Islam", spricht im Interview mit derüber ihr neues Buch "Allahs Karawane", das diedurch die von den Saudis und der Türkei mit viel Geld geförderte rigide Islamform beschreibt. In Europa gibt es jedoch immer noch, als die islamischen Verbände glauben machen, ist sie überzeugt: "Man sollte von Seiten der deutschen Mehrheitsgesellschaft nicht nur mit den großen Verbänden kooperieren, die einen rigiden Islam vertreten. Man müsste diebesser sichtbar machen. Dann würde auch die allgemeine Islamfeindlichkeit zurückgehen. Davon bin ich überzeugt. Man sollte die Bevölkerung aufklären, was Islam alles sein kann - eben nicht nur Scharia-orientiertes Hardlinertum, sondern auch Spiritualität und Barmherzigkeit und vieles mehr. Ich glaube, eine differenziertere Wahrnehmung des Islam könnte viel bewirken. Solange die Politik aber festhält an ihrer Kooperation mit der, mitoder den, muss man sich nicht wundern, wenn das Islambild in Deutschland negativ bleibt.Außerdem: Diebringt wieder eine der zornigen, aber irgendwie unkonzentrierten Suadas vonüber britische Zustände: "Johnsons England ist besessen von Reinheit, Paranoia, magischem Denken und."