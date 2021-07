Glühender Hyperrealismus: "Titane" in Cannes

Endspurt in: Wer macht das Rennen? In der wagt Daniel Kothenschulte eine Prognose: An den vier Regisseurinnen mit Filmen im Wettbewerb führt für die Jury kein Weg vorbei, sofern sie um ihren Verstand nicht fürchten lassen will.undsind jedenfalls stramme Favoritinnen für Regiepreise. Und dann ist da nochKörperhorror-Schocker "Titane" ( unser Resümee ): "Jedes Bild dieses Films glüht förmlich in den tiefen Neonfarben eines. Leicht könnte die Künstlichkeit die verwegene Geschichte ins Bedeutungslose treiben", wenn da nicht die Schauspielleistungen wären: "Die nichtbinäre Autorin und Künstlerinspielt die Protagonistin und ist ein Naturtalent. Man hält den Atem an, so schonungslos überlässt sie sich Ducournaus künstlerischer Vision - und diese dankt es ihr durch eine äußerst." Im schreibt Hannah Pilarczyk: "Sollte es das Horror-Subgenre desnoch nicht geben, erfindet es Ducournau hiermit." Andreas Busche berichtet imvon den beiden Filmen, in denen man in diesem Festivaljahrgangerleben kann. In der resümiert Katja Nicodemus den bisherigen Festivalverlauf.Weitere Artikel: Dominik Kamalzadeh spricht für denmitüber dessen neuen Film "Der Rausch".Besprochen werden"The Fast and the Furious 9" und"Twenty-eight Nights and a Poem" ( Perlentaucher ),Drama "Im Feuer" über Kurdinnen im Kampf gegen den IS ( Tagesspiegel ),autobiografisch gefärbter Film "Minari" über eine koreanische Familie, die in den 80ern in die USA einwandert ("ein Kästchen voller Familienandenken", schreibt Wenke Husmann auf, weitere Kritiken in FAZ Freitag und SZ ),Regiedebüt "Nebenan" nach einem Drehbuch von Welt ), ein Lebensratgeber des Hollywood-Schauspielers NZZ ) und die Sportkomödie "Space Jam: A New Legacy" mit Basketballstarund SZ ).