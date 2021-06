In der plädiert der Schriftstellerin einem Essay für einen neuen, der diedes Bürgers in den Mittelpunkt stellt: "Der Liberalismus erneuert sich nicht, indem er zum Sammelsack für alle auf dem Markt befindlichen Ideen wird, sondern indem er die Freiheit aus der Rumpelkammer der Phrasen holt und sie zum politischen Anker macht. Denn die Freiheit ist der Genius Europas. Das Konzept der Freiheit beruht auf dem mündigen Bürger, der weder der '' noch der '' bedarf."Ziemlich happy über die Debatte, die er auslöste, aktiviert jetzt inein zweites Mal und resümierend die, um dem deutschen Publikum eine Linke zu versetzen. Er resümiert die weitgehend zustimmenden Äußerungen seiner Anhänger und spricht über Kritiker, die er nicht namhaft macht: "Keiner von ihnen ging auf meine Punkte über die Einschüchterung insbesondere von 'rassifizierten' Minderheiten in Deutschland ein. Wenn sie sich für Afrika oder Palästina einsetzen, wird ihr Status als historisch unterdrückte Minderheiten konsequent mit dem Verweis auf eine Kategoriegeleugnet, die nicht das Produkt der Geschichte ist, sondern der geistigen Akrobatik derselben Männer der Vernunft, deren Rechtschaffenheit von der Existenz des absolut Guten und des absolut Bösen abhängt, die sie allein kraft ihrer 'Vernunft' zu erkennen vermögen." (Die Anführungszeichen beim Wort "rassifiziert" haben wir gesetzt, d. Red.)A. Dirk Moses spielt auch schon auf die Debatte über einen missverständlichen Satz vonan, der von der-Zeitung attackiert worden war. Eine Gruppe Autoren, die wohl zum größten Teil jüdisch sind, haben Emcke darauf hin im-Blog in Schutz genommen und dem Springer-Verlag vorgeworfen, einenzu verwenden (unser Resümee ).Die-Zeitung, die wir imselten zitieren, hatte zu Emckes Satz, dass gegen Klimaforscher einst Ressentiments geschürt werden könnten wie gegen Juden, gesagt : "Der Vergleich zwischen Kritik an Klimaforschern und antisemitischer Hetze und Verfolgung von Juden, ist. So verglichen zum Beispiel auch die Corona-Leugner der sogenannten 'Querdenker'-Bewegung sich immer wieder mit 'den Juden', um sich als verfolgte Minderheit zu stilisieren."Und Alan Posener hatte in dergeschrieben: "Natürlich wollte Emcke, das sei vorweggesagt, die Verfolgung der Juden im Dritten Reich nicht mit heutiger Kritik an Klimaforschern und Aktivistinnen gleichsetzen." Dennoch ist Emckes "Relativierung des Judenhasses" für ihn "und einer Frau, die für die Aufklärung streiten will, unwürdig. Nein, der Judenhass wird nicht ersetzt durch den Hass auf Klimaforscherinnen."In dernun mit Blick auf die Kritik an Emcke: "Istnoch erlaubt?" Für sie ist die Kritik in den Springer-Zeitungen ein Antisemitismusvorwurf gegen Emcke, der "ungeheuerlich" sei "und das schlimmste Stigma, das für ernsthafte Deutsche denkbar ist. Gleichwohl wirdausgesprochen und von der Springer-Presse inzwischen serienmäßig vergeben."Außerdem: In der porträtiert Hans Ulrich Gumbrecht