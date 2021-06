Die komplett hysterisierte Diskussion über einen nicht so gelungenen, aber sicher nicht antisemitischen Satzgeht weiter (während Wichtigeres wie die Relativierung des Holocaust von links durch die Adepten des Postkolonialismus in den Feuilletons ängstlich beschwiegen wird). Jens Jessen schreibt in derzur Verteidigung Emckes: "Eine Verharmlosung des Holocausts durchzu fürchten ist ohne jede Frage berechtigt, sie ist sogar eine gefährliche Tendenz unserer Gegenwart, aber in diesem Falle ist es nicht Carolin Emcke, die ihr Vorschub geleistet hat., die ohne jeden genaueren Befund alles, was ihnen irgend missfällt, als Antisemitismus bezeichnen."Schon vor einigen Tagen hatte sich beimal nicht nur mit dem einen Satz, sondern der ganzen Emcke-Rede auseinandergesetzt . An ihrem Satz aber stört ihn ein "": Sie handle nicht unbedacht, sondern schaffe einen absichtlichvon Eliten und erreiche damit, "dass alle, die zu der von ihr definierten Elite gehören, verteidigt werden müssen gegen, wie es der Antisemitismus für die Juden ist. Damit hat sie sich selbst und ihrem politischen Milieu den ultimativen Opferstatus zugesprochen."Der Philosophschreibt in derüber die "Sprachmagie" der "Critical Theories" und der. Wörtern werde eine realitätsschaffende Macht zugeschrieben, darum können man etwa das "" selbst dann nicht mehr aussprechen, wenn man es kontextualisieren will. Aber gerade diese Political Correctness mache durch die Hintertür die Begriffe, die sie zu bekämpfen vorgibt, wieder stark, wie Türcke etwa an dem Namen der Bewegung "" zeigen will: "So oder so aber besagt black lives matter: Das Grundfalsche des Eurozentrismus war nicht, dass er Menschen nach Hautfarben einteilte, sondern dass er das mit falschen Prioritäten tat. Nun müssen die richtigen gesetzt werden.ist angesagt: Farbe neu denken. Wie unter umgekehrten Vorzeichen ein Hautfarben-Revival anläuft, so in gewisser Weise auch ein Rassen-Revival."In derlaviertein wenig hin und her, um dann klar zu machen, dass er die(Gleichberechtigung und den Kampf gegen Rassismus) zwar teilt, nicht aber deren "" und "": "Es ist leicht, sich den nächsten Schritt auf dem Weg zu einem falschen Egalitarismus vorzustellen: Ist nicht auch die Tatsache, dass einige Individuensind als andere, ein Fall von höchster Ungerechtigkeit? Sollten wir nicht auch eine Art Vorstoß in Richtung Gleichberechtigung beim Genuss erfinden, einen Weg, die Attraktiveren auszubremsen, da es keinen Grenzwert gibt, der bestimmt, wann eine Person sexuell attraktiv ist und eine andere nicht? Die Sexualität ist tatsächlich eineund Ungleichheit. Gleichheit im Genuss ist der ultimative Traum falscher Gleichmacherei." In der schildert Harry Nutt, wie die Wokeness an die Stelle destritt.Außerdem:, eine der Betreiberinnen des Blogs beendet die Debatte um' Polemik "Der Katechismus der Deutschen" mit einigen abschließenden Bemerkungen.