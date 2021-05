In einem sehr persönlichen Text für dieerzählt der Psychologe, der häufig mit Schulklassen arbeitet, wie schwierig es ist, mit Schülern etwa über denund über Meinungsfreiheit zu diskutieren: "Solche Diskussionen bewegen sich immer auf einem schmalen Grat. Wir müssen moderieren zwischen Empathie, zorniger Entrüstung und Aufklärung, ohne dabei das Vertrauensverhältnis durch Überforderung aufzulösen. Diesind real, sie geben Werte und Einstellungen ihres Umfelds wieder, oft ohne Distanz oder Abstraktionsvermögen, Ambiguitätstoleranz, Elastizität im Umgang mit Ambivalenzen. Über Nacht kann sich das nicht ändern."In derist Caroline Turzer empört , dass der rotrotgrüne Senat an den Berliner Schulen bis zu den Sommerferienzulassen will. Aber auch bundesweit zeige Deutschland in der Pandemie, dass ihnen die jungen Leute egal sind: "Wäre es anders, stünden dienicht in Betrieben und Parlamenten, sondern. Dann gäbe es nicht nur einefür Erwachsene, sondern eine: das Versprechen, dass die Schulen erst durch eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung sicher gemacht, dann für alle geöffnet - und in Zukunftwerden. Weil wir Erwachsene alles dafür tun, dass Bildung und Gesundheit kein Widerspruch sind, sondern Hand in Hand gehen. Genau das passiert aber nicht."In der spricht sich die Publizistinstrikt gegen das Gendern aus. Soziale Wirklichkeit verändert man nicht, indem man die Sprache manipuliert, meint sie: "Wenn diese Kausalität wahr wäre, müsste in Ländern mit genuslosen Sprachen wie der Türkei undherrschen. Das ist nicht der Fall. Fakt dagegen ist: In den letzten 70 Jahren haben sich Frauen und Queers in den westlichen Ländern in rasantem Tempo aus den Fesseln des Patriarchats. Sie haben sich das Recht auf finanzielle Unabhängigkeit erkämpft, sich aus der juristischen Knechtschaft der Ehe befreit, ihr Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper durchgesetzt und den Paragrafen 175 abgeschafft. Im Jahr 2020 sind die- Angela Merkel, Ursula von der Leyen und Christine Lagarde - Frauen. Und die schwedische Regierung nennt sich die 'erste feministische Regierung der Welt'."Ähnlich sieht das auch Hamburgs CDU-Chef Christoph Ploß, der sich im Interview mit demfür einder Gendersprache bei staatlichen Stellen ausgesprochen hat, meldet derAnders sieht es Daniel Deckers in der: "Mag die Linguistikdarauf beharren, dass ein generisches Maskulinum nicht auf das biologische Geschlecht der damit bezeichneten Personen abstellt, so hat Sprache doch auch eine repräsentative Funktion. Frauen können sich in einem generischen Maskulinum ('Bürger') mitgemeint fühlen. Warum sie es sollen, ist aber keine Frage der Grammatik, sondern von. Die Dominanz der männlichen Form lässt sich ja auch so lesen, dass sie einen, in der eine Frau eine Person minderen Rechts war und deren Sichtbarkeit gering."Der jüngste Schlagabtausch zwischenhat aucheinen erschreckenden Antisemitismus ans Licht gebracht, schreibt Bret Stephens in derund zählt eine ganze Reihe vonin den USA auf. Ihn erinnern die dabei gebrüllten Parolen immer wieder an Zeiten, als Juden generell Gier und Blutdurst vorgeworfen wurde. "Wie ein Echo alter Verleumdungen erscheint auch die Vorstellung, dass elf Tage Kampf zwischen Israel und der Hamas irgendwie einendarstellen, während die Welt kaum Notiz von dem mörderischen Anschlag dernahm, die in diesem Monatin Kabul töteten. Die antisemitische Weltsicht ist immer, sie ist besessen von der Vorstellung, jüdisches Verhalten sei der wichtigste Faktor im nationalen und internationalen politischen Leben.war in letzter Zeit furchtbar judeozentrisch. Das sollte den Progressiven, die behaupten, über jede Form von Vorurteil entsetzt zu sein, laut in den Ohren klingen. Stattdessen haben sie einer Anti-Israel-Bewegung gefrönt, die immer wieder in die gröbsten Formen des Antisemitismus abgleitet. Sie erinnern mich an eine, die gelegentlich Abscheu über sein empörendstes Verhalten äußern, nur um sich ein paar Tage später wieder auf seine Seite zu schlagen. Nach einer Weile wird klar, dass dieist, wenn nicht sogar einfach unwahr."