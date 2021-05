Die "" verdienen diese Bezeichnung im Grunde gar nicht mehr, schreiben Anne Thompson und Dana Harris-Bridson in: Die Studios haben längst ihren Glanz verloren und sind wirtschaftlich längst nicht mehr die stärksten Pferde im Stall - ihr, in die sie eingebettet sind, sinkt. "Gut möglich, dass ihre Budgets gekürzt werden", denn "die Finanziers und Studios brauchen. ... Von den globalen Lockdowns schwer getroffen, sind auchOpfer ihrer großen Ausgaben, drückenden Schulden, Mietkosten und vor allem ihrer Realitätsleugnung. Schon vor der Pandemie hätten sie mit den Studios kürzere Verleihfenster und Gewinnbeteiligung aushandeln können. Sie zögerten zu lange. Der Thriller 'The Woman in the Window', den Disney aus seiner Fox-Akquise erbte, ist ein gutes Beispiel für ein prominent besetztes Projekt, das - wie sehr es auch enttäuschen mag - normalerweise im Kino gezeigt worden wäre." Doch "heutzutage verkaufen die Studios ihre schwachen Titel anund. Nur die mächtigsten Stars undwerden künftig noch dazu in der Lage sein, eineeinfordern zu können."ist belastend, "aber klagen können wir nicht", schreibt der Filmproduzent Friedrich Oetker in der. Der Grund dafür: Volle Auftragsbücher dank des hektischen Engagements nicht zuletzt der. "Die momentane Konjunkturlage trägt tatsächlich; es wird auf allen Zylindern produziert und gesendet. Aufgrund der vielen Dreharbeiten fehlt es an, doch aus der Not wird eine Jugend gemacht. Wer gestern dem Kameramann assistierte, kann heute selbst schon einer sein. Die Pandemie ist, ein Stresstest für die deutsche Filmlandschaft; Jan Böhmermann hätte seine helle Freude."Außerdem: Isabella Caldart spricht fürmit der Intimitätskoordinatorin Lizzy Talbot, die beim Film dafür zuständig ist, dassbeim Film für alle Beteiligten so safe wie möglich über die Bühne gehen.Besprochen werden auf Mubi gezeigtes Filmdebüt "Valley of Souls" ( ZeitOnline ),Dokumentarfilm "Black Jesus" ( Tagesspiegel ), auf Mubi gezeigter Film "Atlantis" ( Freitag ),Oscarerfolg "Nomadland", der in Österreich jetzt im Kino läuft ( Standard ), die Serie "Ich bin Sophie Scholl" ( NZZ ), die belgische Serie "The Bank Hacker" ( Jungle World ) und die-Serie "The One" ( NZZ ).