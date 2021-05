In der blickt der Philosoph , Mitbegründer der israelischen Friedensbewegungund Unterzeichner der Jerusalemer Erklärung ( mehr hier ), auf die Lage im Nahen Osten, erkennbar bemüht um einen skrupulösen Sprachgebrauch. Er sieht eine ganze Reihe von Streichhölzern in der Nähe des Pulverfass gezündet, konstatiert am Ende aber vor allem ein bitteres Ergebnis: "Der aktuelle Gewaltausbruch hat diezurgemacht. Die von dergeführte Palästinensische Autonomiebehörde erscheint dagegen. Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass die Ablösung der Fatah als Trägerin der palästinensischen Bestrebungen eines der Hauptziele der Hamas war. Ihr gelang es auf spektakuläre Weise, den Gazastreifen mit Jerusalem, der Westbank und den israelischen Arabern zu verbinden."Fatal finden die Politologinund der Historikerin einem gemeinsamen Beitrag in derdie krasse Lagerbildung, mit der jede Eskalation im Nahen Osten inzwischen beantwortet wird, auf der Straße und in der Politik: "Genauso schematisch reagierten die üblichen Verdächtigen in den sozialen Medien. Unter #gazaunderattack werdengeteilt und von einem 'Holocaust gegen Palästinenser' geraunt. Unter #israelunderattack werden Sharepics geteilt, in denen der Bezug der Muslime zu Jerusalem geleugnet und die israelische Armee angefeuert wird,vorzugehen. Die Lebenswelten von Juden und Muslimen entwickeln sich auseinander und damit auch die Wahrnehmung darüber, was im Nahen Osten passiert. Die einen bekommen nur noch Fotos von ermordeten palästinensischen Kindern zu sehen, die anderen nur noch Videos von zerstörten Häusern in Tel Aviv. Ohne es zu merken, wird der eigene Tunnelblick immer enger, verkriecht sich jeder imder sozialen Medien, die beide Seiten in ihrer jeweiligen Überzeugung und Wahrheit bestätigen.- Fehlanzeige."Weiteres: Auch der israelische Autor sieht in derim Nahen Ostendie Regie übernehmen, bei der Hamas im Gaza-Streifen und auf, aber auch in Israel: "Wenn die Bundesregierung daran festhält, Israel um jeden Preis zu verteidigen, dann sollten sich die Deutschen darüber klar sein, von welchem Israel die Rede ist: eine überwiegend rechte Gesellschaft, die in weiten Teilenist." Lucien Scherer wirft in derdeutschen Medien vor, bewusst denzu verharmlosen: "Politisch motivierte Bestrebungen, unangenehme Erscheinungen von Einwanderungsgesellschaften zu verdrängen, gibt es seit Jahren."Nils Minkmar bemerkt in dererschrocken, dass auf die Berliner Demonstration zureigentlich nur Leute gekommen waren,: Spitzenpolitiker und deutsch-jüdische Freundschaftsvereine.-Autorin Sonja Zekri schickt Eindrücke von der, die inzwischen Scharia al-Arab genannt wird, Straße der Araber. Im Interview mit Mara Delius in derspricht Buchautorüber die zunehmenden Anfeindungen, die er erlebt.