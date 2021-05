Bild: Meister der Karlsruher Passion, Tafeln eines Passionsaltars, Straßburg um 1450, Detail © Staatliche Kunsthalle Karlsruhe. Wolfgang Pankoke

Pralle verspürt Nicola Kuhn () in der Ausstellung . Aufbruch in die Neuzeit" in der Gemäldegalerie, die nun endlich eröffnen kann und anhand spätgotischer Werke zeigt, "auf welchen Bildstrategien unsere Sehgewohnheiten fußen und woher der Schattenwurf, das Porträt, die Landschaftsmalerei kommen." Denn: "Einhat in die Malerei Eingang gefunden. Das geht so weit, dass auf dem, der mehrfach im Karlsruher Passionszyklus um 1450 auftaucht, eine Fliege sitzt, die sich nicht vom Fleck wegbewegt - ein Trompe l'oeil und Ausweis der Meisterschaft von Hans Hirtz, der als Maler vermutet wird. Und er setzt noch eins drauf: Bei der Gefangennahme Christi spiegelt sich dieim Panzer seines Vordermanns.""Atemnehmend" nennt auch Stefan Trinks in derdie Ausstellung, an der fünf Berliner Museen beteiligt sind und die "alles aufbietet, was auch in spätgotischen Kirchen, die eben durch das erstarkte Bürgertum nun in kürzerer Zeit aus einem Guss entstanden und so kein Stilpotpourri von Jahrhunderten mehr aufwiesen, zu finden wäre: Gattungen wie, lebensnahe Steinfiguren, Reliquiare und Altargeräte der in der Spätgotik aufblühenden, die Malerei der Flügelaltäre, die im Zentrum oft eine Skulptur hatten, die zeichnerischen Vorarbeiten für all das."So verwirrend wie faszinierend erscheinen Adrian Searle imdie "flüchtigen, launischen" Bilder, die er in Schau "Redoubt" in der Londoner Hayward Gallery zu sehen bekommt. Das Herzstück der Ausstellung ist neben geätzten Reliefkupferplatten ein Spielfilm, der inspiriert ist von Ovids Mythos von: "Es gibt Berglöwen, Stachelschweine und Bären in den Wäldern, und Wölfe, die durch den Schnee stapfen, aber die größten Raubtiere hier sind Menschen.und ihren Bögen und Nachtsichtbrillen, Barney mit seinem Gewehr, seinem Messer und seinem Stichel. Er erschießt einen Puma in einem Baum,, den Diana erlegt hat (uns wird gesagt, dass im Film keine lebenden Tiere zu Schaden gekommen sind). Wenn Diana den Graveur verfolgt, verfolgt er auch sie, graviert immer wieder ihr Bild, in ihre Tarnmuster gehüllt und von Ästen umhergewirbelt. Einmal schießt sie auf seine Kupferplatte, wobei der Aufprall eine eigene Art von Zeichnung macht. Ein weiterer Schuss beißt sich in das Metall."Außerdem: Diehat Heinz Peter Schwerfels Kritik der großen-Schau im Pariser Palais de Tokyo online gestellt . Für die macht Jana Janika Bach einen Rundgang zu verschiedenen Kunstwerken in Parks und an öffentlichen Plätzen in Berlin, Frankfurt und im Ruhrgebiet. Ebenfalls in der rät Alexander Diehl dazu, noch am letzten Wochenende die Ausstellung ". Magische Wirklichkeit" in der Hamburger Kunsthalle zu besuchen.