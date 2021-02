Diemöchten ihr Wirkungsfeld erweitern und nun auch verstärktüberwachen., Direktorin der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, begründet das zu Beginn ihres Artikels in derso: "Man stelle sich einmal vor,wäre nicht Rezo, sondern der ehemalige-Reporter. Der größte Fake der jüngeren Geschichte aus der Feder eines Journalisten hätte über seinen Kanal ein Millionenpublikum erreicht, sich im Netz. Was würde passieren? Wenig. Weil die bei den traditionellen Medien jahrzehntelang gewachsenen Strukturen aus, Selbstregulierung und Regulierung im Netz fehlen." Ähm, ist Relotius nicht trotz alledem passiert?Marc Felix Serrao unterhält sich für diemit, Professor für Kommunikationsmanagement an der Universität Leipzig, der ein" in deutschen Redaktionen verortet hat. Liegt es daran, dass Journalisten sich für die "" zuständig fühlen und dies eine eher linke Haltung erfordert? "Ich glaube, die Differenzierung zwischen ökonomischer, politischer und kultureller Macht ist hier sehr wichtig", meint Hoffmann. "Wenn die klassische Linke an Macht denkt, handelt es sich in der Regel um. In dieser Perspektive ist man kritisch, wenn man große Unternehmen und politische Entscheidungsträger kritisiert. Den Faktorblendet man dabei gerne aus. Wenn man das nicht tut und Kultureinrichtungen, Universitäten und eben auch Medien in den Blick nimmt, dann kann man mit Fug und Recht von Machtzentren sprechen, dieverortet sind. Und wenn man kritisch gegenüber kultureller Macht sein wollte, dann würde man dies sicher nicht aus einer primär linken Perspektive sein."