Krzysztof Garbaczewskis "Faust"-Inszenierung am Theater Freiburg. Foto: Britt Schilling.

Immer häufiger experimentieren Theater jetzt auch mit der, in Augsburg etwa oder in Graz mit Johan Harstads postapokalyptischen Stück "Krasnojarsk". Herausragend findet -Kritikerin Christine Dössel allerdings die hybride "Faust II"-Version des polnischen Regisseuram Theater Freiburg: "Aus der Pandemienot geboren entstand. Live auf der Bühne, im Film und in den digitalen Räumen virtueller Technologien treffen hier Schauspieler (mit Spezialbrillen) und Avatare aufeinander, können miteinander interagieren. Man wähnt sich wie in einem, in einer neonbunten Science-Fiction-Welt voller befremdlicher Wesen. Als habe Susanne Kennedy 'Second Life' gekapert und insweitergeführt. Als Zuschauer kann, muss man dafür aber keine VR-Brille tragen. Die Aufführungen wurden - und werden hoffentlich weiter - live aus dem Theater gestreamt."Das Nederlands Dans Theater hat schon immer das Establishment, seine Konventionen und Klischees hinterfragt, versichert Wiebke Hüster in der, und auch mit der Choreografie der Geschwisterweise es in die Zukunft des zeitgenössischen Tanzes: "Zwei der jungen, herausragenden Tänzer sind wie Frauen frisiert und geschminkt und bekennen sich eingangs zu ihrer fluiden Identität. Und berichten davon, wie schwer es manchmal draußen auf der Straße ist, sichzu zeigen. Hier in der bewusst widerspruchsreichen, alle möglichen Idiome kunstvoll vermischenden Choreographie 'Baby don't hurt me' erzeugt ihr Tanz intuitives Verständnis für ihre Lebensentscheidung. Sofort denkt man: Ihr solltkönnen, wer und wie ihr sein wollt!"Der meldet , dass die französische-senegalesische Tänzerin und Choreografinden Goldenen Löwen der Tanzbiennale von Venedig erhält. Besprochen wird"Jenufa" unter Simon Rattle und Damiano Michieletto an der Berliner Staatsoper ().