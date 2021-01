Im Prozess zum Mord an dem CDU-Politikerwird jetzt ein Urteil erwartet. Der Angeklagte Stephan Ernst ist geständig, unsicherer ist die Lage beim zweiten Angeklagten Markus H. Konrad Litschko porträtiert in seinem großen Bericht in dervor allem die: "Im Prozess erzählte die Familie, dass sie nach dem Mord ganz bewusstsei. Um nicht nachzugeben. Sie lebt weiter im gleichen Haus, die Witwe im Erdgeschoss, Jan-Hendrik mit seiner Familie oben. Die Söhne gehen ihrer Arbeit nach. Die Mutter ist pensionierte Lehrerin. Und doch ist alles anders. 'Das Haus. Das Leben ist nicht mehr das Leben', sagt Irmgard Braun-Lübcke, die vierzig Jahre mit ihrem Mann verheiratet war. 'Er fehlt uns unendlich.' Jan-Hendrik sagt, der Mord habe die Familie 'innerlich zerrissen'.", Redakteurin im, hatte kürzlich scharf kritisiert, dass derzu einer Art Geschäftsmodell verkommen sei (unser Resümee ). Daraufhin schlug ihr in den sozialen Medien ein derartiger Shitstorm entgegen, dass sie in einem zweiten Artikel den Rassismus aufs Korn nahm, dem eine Migrantin ausgesetzt ist, die nicht konform geht mit der linken Opferagenda ( mehr hier ). In der benennt Don Alphonsodieses Shitstorms, die oft in der Politik arbeiten. Dazu gehören, Bundestagsabgeordneter von der Linkspartei,, Koordinatorin Social Media der Grünen-Bundesfraktion, die laut Don Alphonso schon eine Autorin deszu Fall gebracht haben soll, sowie zwei Personen, die ihre Funktion in ihren Twitterprofilen nicht so offensichtlich machen:, Pressesprecher des grünen Europaparlamentsabgeordneten Erik Marquardt, und eine gewisse, die tatsächlich Mitarbeiterin des Bundestagsabgeordneten der Linkspartei Stefan Liebich sei. Für Don Alphonso ist die "Botschaft offensichtlich: Wer vom gewünschten Meinungskorridor abweicht, wird, von bezahlten Mitarbeitern der Politik mal verdeckt, mal offen verleumdet, und die Pöbler im Netz besorgen den Rest. Es gibt momentan jede Menge Vorwürfe, die konstruiert werden, um Fatina Keilani und ihren Ruf zu zerstören: Natürlich ist das ein Angriff auf die Pressefreiheit, und bei Linken und Grünen hat man offensichtlich auch keine Hemmungen, das mit Leuten zu betreiben, die für den Bereichsind."Außerdem: In der fürchtet Adrian Lobe die, in der wir bald alle leben sollen: "Eine kleine Clique von Programmierern definiert Probleme und Sollwerte: Tempolimit, Grenzwerte und anderes mehr. Was in den Modellen nicht als Problem auftaucht, ist schon gar nicht problemlösungsfähig, geschweige denn politisierungsfähig."