Sicher, "mit einem ähnlich panoramatischen Anspruch hat bisher in Deutschland niemandauf ein Herkunftsland zurückgespiegelt", schreibt Bert Rebhandl in derüber"Borga", den gerade in Saarbrücken mit demausgezeichneten Film über einen ghanaischen Flüchtling, der in Deutschland eine Desillusionierung seiner Vorstellungen durchlebt ( unser Resümee ). Richtig zufrieden ist der Kritiker aber nicht, denn "Raabe sucht mit 'Borga' gar nicht nach eineroder nach Momenten, in denen die Figuren irgendwoan Persönlichkeit gewönnen. Er vertraut einfach darauf, dass die Formeln, die das Erzählkino bereithält (ein bisschen Familiensaga, ein bisschen Gangsterepos, einen Schuss Sozialrealismus) auf alle Wege von Kojo passen. Und weil zu diesen Formeln auch eine Art Happy End gehört, gibt es eine Pointe, die auch denen gefallen könnte, die Kojos Weg von vornherein für illegitim halten würden. Das war sicher so nicht beabsichtigt, lässt aber auch erkennen, dass 'Borga' für die Aspekte an Fluchtgeschichten, die sich einer effektvollen Dramaturgie entziehen,hat."In den, die für das Festival in diesem Jahr bekanntlich einen Spreizgang mit Etappen im März und im Juli vorsehen, offenbaren sich-Kritiker Andreas Busche "" des Festivals: Der- ein sonst von der Öffentlichkeit nicht weiter wahrgenommener Branchentreff, bei dem Filmrechte verkauft werden - muss in jedem Fall aufrecht erhalten bleiben. Wobei hohe Umsätze eh nicht zu erwarten stehen: "Tobias Lehmann vom Alamode Verleih sagt am Telefon, dass er den EFM in diesem Jahr nur als Zaungast besuchen wird: 'Es ergibt für uns gerade keinen Sinn, Filme zu kaufen.' Gerade ging in Paris die Filmmesse 'UniFrance Rendez-Vous' virtuell zu Ende. Lehmann nahm von dort vor allem den Eindruck mit, dass die Rechtehändler ihre, weil sich diebefinden."Weitere Artikel: Diehat Mariam Schaghaghis Gespräch mit, dem Regisseur des (im-Films "The White Tiger", online nachgereicht . Andreas Kilb schreibt in dereinen Nachruf auf die Schauspielerin. Außerdem schreibt Hanns-Georg Rodek in dereinen Nachruf auf den Stunt-Coordinator, derwohl über Dutzende von Autos und deren Motoradhauben hechten ließ. Besprochen wird"Sound of Metal" ().Außerdem was Schnuckeliges: In nur drei Minuten philosophiertin diesem Videointerview über das- und wird prompt zum Skateboarder ehrenhalber ernannt.