Gut beraten ist, sich vor dem politischen Brexit aufs Festland-Europa zurückzuziehen ( hier unser Resümee), meint Manuel Brug in der: Für britische Musiker könnte es nämlich künftig schwierig werden, in der EU Geld zu verdienen - visumfreie Reisen für Musiker werde es nicht geben, meldet zumindest der. Spontane Gastspiele wären damit eine Sache der Vergangenheit und "Musiker hätten einmal mehrgezogen. Sie werden sowieso schon durch die absurden, sich dauernd ändernden Regeln der Fluggesellschaften hinsichtlich der Mitnahme ihrer Instrumente in der Kabine gegängelt und vor allem bei wertvollen, alten Celli oder Geigen auch von Zöllnern und Naturschützern (!) in Schach gehalten. Und das, wo die meisten in den vergangenen zehn Monaten sowieso fast überhaupt nichts verdienen konnten. Angeblich denken deshalb bereitsernsthaft darüber nach, ihren Beruf aufzugeben."Hannah Bethke schreibt in derüber ihre- dass sie also beim Musikhören, noch mehr aber beim Musizieren unwillkürlich. Man wird fast neidisch, wenn man von dem Farbenmeer liest, das insbesondere Brahms in seiner Musik verborgen habe: "Die filigranen Elemente, die in meiner synästhetischen Wahrnehmung manchmal wieaussehen, gehören zu den überraschenden Momenten im 'Deutschen Requiem'. ... Die Blasinstrumente produzieren Lichtfunken und dunkelblaue Farblinien, bevor die Paukedie tiefen Chorstimmen einläutet, die schließlich den gesamten Klangraum mit hellen Pfeilen, violetten, sich bewegenden Schlangenlinien und einerausfüllen."Weiteres: Wolfgang Sandner schreibt in dereinen Nachruf auf den Jazz-Tubaspieler. Wie er mit seinem Instrument das Bühnenbild beherrschte, ist sehr beeindruckend:Auf Social Media hat sichnach der Ankündigung ihres neuen Albums sehr entrüstet gezeigt, als ihr vorgeworfen wurde, ihre Entourage sei zu wenig divers, was als Vorwurf noch nicht einmal zutreffe, schreibt Jakob Biazza in der-Popkolumne. Außerdem hat die Musikerin gerade ihr neues Video online gestellt, mit dem sie ihr für März angekündigtes, neues Album bewirbt. Ein Analogfilm fetischisierender Exzess in satten Farben, der am Ende in blanken Americana-Surrealismus kippt - schön!Besprochen wirdAlbum "J.T.", auf dem der Countrysänger, der in den 90ern knapp den Absprung von Heroin schaffte, um seinen Sohn trauert, dem dies nicht gelungen ist ( SZ ).