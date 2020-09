hat kürzlich einen Brief an ihre russischen KollegInnen veröffentlicht, in dem sie Solidarität mit den belarussischen Protesten einfordert. Auf die Antwort vonhaben wir verwiesen (unser Resümee ). Sylvia Sasse zitiert beiaus weiteren Antworten. Thematisiert werde dort auch die "..., dass die russische Gegenwart zur Zukunft von Belarus wird, dass der Widerstand auch mit russischer Hilfe gewaltsam beendet werden könnte.teilt diese Furcht mit, wenn sie schreibt: 'Der Gedanke, dass sich unsere Macht für ein Bündnis mit diesem Regime entscheidet, macht mir Angst. Es wird nurdiskutiert: direkt militärisch oder gewohnheitsmäßig hybrid, ohne Erkennungsmerkmale. Diese Entscheidungen werden im Geheimen getroffen. Niemand wird sich unsere Meinung zu diesem Thema anhören.'"Die legendäre italienische Linke, die 1968 wegen ihrer Kritik am sowjetischen Einmarsch in Prag aus der KP geworfen wurde, ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Unter anderem gehörte sie zu den Mitbegründerinnen von, was wiederum die Gründung vonund derinspirierte. Michael Braun schreibt in der: "Mehrfach in den folgenden Jahrzehnten war Rossanda dort auch Chefredakteurin. Sie beteiligte sich auch an diversen Parteigründungsprojekten links von der KPI, die jedoch allesamt scheiterten. Immer wieder mutete sie ihren Genoss*innen einiges zu, zum Beispiel 1978, als sie die damals beliebte These verteidigte, die Terrorist*innen der Roten Brigaden seien keineswegs von Geheimdiensten gesteuerte Schergen des Systems, sondern gehörten zum '." Willi Winkler erinnert in derdaran, dass sie das "Schwarzbuch des Kommunismus" gegen ihre GesinnugsgenossInnen verteidigte - und dass sieundübersetzte. Ihre Autobiografie ist auf Deutsch bei Suhrkamp erschienen Dorian Lynskey liest in dem Blogmehrere Bücher, die sich mit demals Labour-Führer auseinandersetzen, eines davon von dem-Reporter und Corbyn-Fan. In den Büchern erscheint Corbyn zuweilen als, der sich weigert, ein Machtwort zu sagen. "Falls Sie jetzt anfangen, Corbyn zu bedauern, denken Sie daran, dass das einzige Thema, zu dem er entschlossen Stellung bezog, derwar, wo sein Urteil erbarmungswürdig war. Als ihn sogar enge Anhänger um eine Entschuldigung baten, überzeugten ihn seine Frau Laura Alvarez und ein 'Küchenkabinett' jüdischer Sozialisten im, standhaft zu bleiben. Er war immer gut darin, Ratschläge von Menschen anzunehmen, deren Meinung er teilte. In einem langen Kapitel über die Krise - eine Litanei verpasster Gelegenheiten, in der er bedauerlicherweise seine eigenen öffentlichen Ungereimtheiten auslässt - enthüllt Jones, dass (Corbyns enger Berater) Seumas Milne befürchtete, Corbyn selbst könnte wegen Antisemitismus diszipliniert werden, wenn Labour die IHRA-Richtlinien vollständig übernehmen würde, wasaussagt als über die Richtlinien."In Deutschland sind es, die Menschen unter genauer Angabe ihrer Adresse und Lebensumstände bedrohen. In Frankreich arbeitenmit der gleichen Art von Bedrohung, und die-Mitarbeiterinmuss deshalb. Im Gespräch mit sagt sie : "Am Montag, dem 14. September, erhielt das Wachpersonal konkrete und detaillierte Drohungen. Ich hatte, um meine Sachen zu packen und mein Haus zu verlassen. Zehn Minuten, um einen Teil seines Lebens aufzugeben, das ist ein bisschen kurz, und es ist krass. Ich komme nicht nach Hause. Ich verliere mein Zuhause wegen, der immer mit der Drohung beginnt, um Angst zu schüren. Und wir wissen, wiekann."