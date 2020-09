Gibt es aber nur in limitierter Edition. Julian Schnabels "Look to the Future", 2020.

Diehat die gesamte Zeitung heute vongestalten lassen, dazu gibt es auch für die potente Leserschaft ein Plakat des Künstlers zu kaufen. Überlässt sich der amerikanische Maler von Michael Gotthelf und René Scheu befragen. Zum Stichwortetwa meint Schnabel: "Man sagt,habe neue Frauen gemalt, während die Welt in Flammen stand.hingegen hat 'Guernica' gemalt, ein Kriegsbild. Aber das hat nichts zu sagen, denn eigentlich steckt der Künstler ja immer in einer Krise. Ich fühle mich Matisse jetzt nicht näher als früher, ich liebe ihn genau gleich, und am meisten natürlich seine Chapelle du Rosaire de Vence mit den Glasfenstern und den Wandgemälden, den vierzehn Kreuzwegstationen, ein Spätwerk. Er benutzte für die Kapelle weiße Ziegel und gab ihnen einen schwarzen Anstrich. Als ich Matisse in einer Show im Museum of Modern Art zuletzt gesehen habe, habe ich zuerst das Spätwerk betrachtet, dann das Frühwerk, und ich denke, so muss es immer sein: Zuerst musst du sehen,, und dann erst, wie sie begonnen haben." In einem Porträt fasst Philipp Meier Schnabels Kunst in drei Motiven: ", eine Prise Genie und die."Das Brooklyn Museum bricht mit einer ehernen Regel und will unter anderem Werke von Courbet, Corot und, um den laufenden Betrieb weiter finanzieren zu können ( mehr dazu hier ). In der hält Nikolaus Bernau das für einen gravierenden Fehler: "Aus drei Gründen. Wenn Spender und Erbe - die für amerikanische Museen essentiell sind - ahnen, dass ihre guten Taten zum Spielball des Kunstmarkts werden könnten, halten sie sich aller Erfahrung nach zurück. Auch die Behauptung, irgendwelche Objekte seien 'entbehrlich', ist blanker Unsinn. Keine Museumsleitung der Welt weiß, was künftige Generationen als wichtig betrachten werden... Schließlich: In der Not verkaufen heißt."Weiteres: Bettina Maria Brosowsky sichtet staunend für dieden Schatz, den das Sprengel Museum Hannover aus seinem Depot geborgen hat: Eine Papprolle voller. Ingeborg Ruthe empfiehlt in derdie Schau "Voll das Leben!" des Ostkreuz-Fotografenim C/O Berlin