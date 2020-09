"Gott" von Oliver Reese. Bild: Matthias Horn

"Gott" von Robert Gerloff. Bild: Sandra Then

zeitgleich am Berliner Ensemble in der Inszenierung vonund am Düsseldorfer Schauspielhaus in der Inszenierung vongezeigtes"Gott" sollte die gleichen Kontroverse auslösen wie sein vor fünf Jahren weltweit diskutiertes Stück "Terror". Die TheaterkritikerInnen sind sich allerdings überraschend einig: Langweilig und staubtrocken finden sie das Stück, in dem ein Ethikrat darüber entscheiden soll, ob die lebensmüde Frau Gärtner "" erhalten soll. "Die Schauspieler haben in Oliver Reeses Inszenierung keine Menschen aus Fleisch und Blut zu verkörpern, sondern sind bloß Sprachrohre bestimmter Berufs- und Interessengruppen; bei Schirach heißen sie unterschiedslos Sachverständige", ärgert sichFrauke Adrians. In derkonstatiert auch Manuel Brug, der sich Reeses Berliner Inszenierung angesehen hat: "Das hat kein Leben, ist pures Papier,- ohne individuelle Zuspitzung, überraschende Wendung, künstlerische Überhöhung." "Dass der Abend so wenig überraschende Denkanstöße produziert, liegt auch daran, dass erdaraus macht, auf wessen Seite er steht", ergänzt Christine Wahl im. In derschreibt Egbert Tholl."Alles abstrakt und alles zugestellt mit", stöhnt Julia Encke über Reeses Stück in der: "Der ganze Abend ist wie das." Während sich-Kollege Patrick Bahners, der die Düsseldorfer Inszenierung gesehen hat, grundsätzlich über Schirach ärgert: "'Unser oberstes Gericht hat so entschieden.' Hinter dem unbedingten, so wird suggeriert, dürfen auch die Regeln nicht zurückbleiben, die Berufsstände oder auch einzelne Menschen, die mit dem Wunsch nach Sterbehilfe konfrontiert werden können, sich für das eigene Handeln geben sollten." In der widerspricht Max Florian Kühlem, der mit Gerloffs Inszenierung weitgehend zufrieden ist: Es "bleiben auch gutehängen: Was, wenn die Sterbehilfe gerade bloß gut in den neoliberalen Zeitgeist passt?"Man hätte darüber diskutieren können, obüberhaupt voneinander zu trennen sind, seufzt Doris Meierhenrich indes in der: "Wo fängt die Autonomie an, hört das Gemeinschaftswesen auf? Wie soll ein Sterbehelfer prüfen, ob die Entscheidung eines Sterbewilligenist oder nur einer fatalen Krisensituation entstammt. Oder müssen nicht individuelle Umstände überhaupt egal sein für eine prinzipielle Entscheidung, die dievoll respektiert? Wer spielt nun eigentlich Gott: derjenige, der sich einer Sterbehilfe verweigert oder der ihr nachgibt? Aber nichts von alldem." Im Gespräch mit Stephan Karkowsky forderteine neue gesetzliche Regelung für dieWeiteres: In der, die als Intendantin aufam Theater Konstanz folgt, mehr Frauen und Diskurs am Theater. Im Video-Interview mit demüber "lahme Theaterdirektoren" und die "Wiederkehr der Nazis". Feinsten "Griechen-Trash" erlebt Janis El-Bira in"Iphigenie. Traurig und geil im Taurerland" nach Eruripides undan der Volksbühne. Besprochen werden außerdem"Das Leben ein Traum" nacham Wiener Burgtheater ("Theater im Dornröschenschlaf", meint Andrea Heinz) undInszenierung von' "Reich des Todes" am Hamburger Schauspielhaus ( nachtkritik ).