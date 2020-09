Zart rieseln die Lotusblumen: Anthony Minghellas Inszeneirung der "Madame Butterfly". Foto: Wiener Staatsoper

Seit Anfang des Monats ist diein Budapest. Der Protest richtet sich gegen ein neues Gesetz, das die Autonomität der Hochschule aufhebt. Alex Rühle hat für diemit der Regisseuringesprochen, die sich an den Protesten beteiligt und hinter dem staatlichen Angriff auf die Einrichtungsieht, des mächtigen Intendanten des Nationaltheaters: "Das hier ist der letzte Ort in der ungarischen Theaterszene, den er noch nicht beherrscht." In den zahlreichen Institutionen, Gremien und Theatern, denen er vorsteht, betreibe er regierungskonforme Arbeit und arbeite nach Modellan rechten Netzwerken. "Früher war er ein herausragender Regisseur, heute verhält er sich wie." Ungarn "ist ein Land von 10 Millionen Einwohnern, in dem Theater eine sehr wichtige Kunstform ist und in dem man momentan nur noch unter Vidnyánszky Schauspiel, Regie oder Drehbuchschreiben studieren kann." (mehr dazu in der Berliner Zeitung und in unseren Magazinrundschauen In Wien hat die Staatsoper mitInszenierung der "Madame Butterfly" von 2005 ihre Saison eröffnet. Aufin der Titelrolle möchte-Kritiker Ljubisa Tosic nichts kommen lassen , sie erweise sich an diesem Abend als große Gestalterin. Aber die Inszenierung! "Imentgeht einem denn auch nicht, dass Cio-Cio-Sans Kind in Puppenform die tragische Schwere der Situationen eher verharmlost als verdichtet. Obwohlbleibt." Angesichts rieselnder Lotusblätter und hängender Lampions gibt auch Florian Amort in derKitsch-Alarm". Und in der fühlt sich Reinhard Brembeck wie in der Opernmumifizierungsgruft: "Eine fünfzehn Jahre alte Inszenierung ausgegraben haben, deren Regisseur schon längst verstorben ist. Das ist."Weiteres: Im Interview mit Ulrich Seidler der sprechen die Regisseurinund die Schauspielerinüber Geschlechtergerechtigkeit und ihr feminististisches "Iphigenie"-Projekt an der Volksbühne.Besprochen werdenCorona-Stück "Beat the Devil" mitam Londoner Bridge Theatre (das NZZ -Kritikerin Marion Löhndorf als brillante "Tirade gegen die Versäumnisse der britischen Regierung in der Corona-Zeit" feiert, als "Brandrede gegen das Versagen und die Verschleierung dieses Versagens") und John Neumeiers Séance "Ghost Light" an der Hamburger Staatsoper ( SZ ).