Fürist die Coronakrise trotz der Rettungsprogramme der Regierung verheerend, berichtet Gina Thomas in der: "Die ohnehin von der Hand in den Mund lebendensind besonders hart vom Lockdown getroffen worden. Das Nuffield Southampton Theatre, das zwei Bühnen in der südenglischen Hafenstadt betrieb, hat bereits im Maiund 86 Mitarbeiter entlassen. Das Leicester Haymarket Theatre ist in Konkurs gegangen, und das Royal Exchange Theatre in Manchester hat in der vergangenen Woche betriebsbedingte Kündigungen fürsignalisiert."Für Stefan Laurin von den ist die Krise eine Chance,in der Kulturpolitik zu setzen: "Setzen sich diein diesem Kampf um die knapper werdenden Mittel durch, werden sie es auf Kosten anderer, zum Teil unabhängiger und jüngerer Anbieter tun. Auf jeden Fall wird viel Geld von Institutionen gebunden, dieverlieren. Und dieses Geld fehlt, um anderen Anbietern zu helfen, die in einer existenziellen Krise stecken. Es besteht also die Gefahr, eine zum Teilauf Kosten innovativer Anbieter zu stützen - und das an den Interessen der Menschen vorbei, die Kulturangebote nutzen."