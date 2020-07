Melanie Bonajo, Night Soil Fake Paradise, film still, 2014, courtesy the artist & AKINCI





Eins der wiederentdeckten Fotos von Paraska Plytka-Horytswit

Mit Mensch, Tier, Pflanze und Mineralen in einemaufgehen? Kann durchaus Spaß machen, entdeckt ler Jan-Paul Koopmann in der Gruppenausstellung "Makin Kin" im Hamburger Kunsthaus , die sich mit dem Denken der amerikanischen Philosophin auseinandersetzt: "Großformatige Videos vonerzählen etwa vom Mensch-Sein im kapitalistischen Jetzt, vom Wissen indigener Völker und von aktuellen Strategien, dieses heute nutzbar zu machen. In ihrer Serie 'Night Soil' wird etwaverköstigt: hierzulande eine Modedroge zur Selbsterfahrung, wie LSD das früher mal versprochen (und in Einzelfällen wohl auch eingelöst) hat. Auch sonst weht hier mehr als nur ein Hauch vom Hippie-New-Age. Eine halbnackte Performerin lässt sich von einer Ziegeknabbern, andere kuscheln im Stroh mit Schweinen, die wie jeder weiß, sonst ein grässliches Leben als Zucht- und Fresstier zu führen gezwungen sind. Der emotionale Gehalt der Botschaft ist klar. Und wer könnte da auch widersprechen? Interessanter ist ihre Verpackung, denn da gibt eszu entdecken."





In derstellt Julia Smirnova die 1927 als Tochter eines Schmieds geborene Fotografinvor, die - nachdem sie Jahre in einem sowjetischen Straflager verbracht hatte - 40 Jahre lang in einem abgelegenenin der Westukraine lebte und fotografierte. Eine Eremitin war sie deshalb aber nicht, so Smirnova, sondern "eine neugierige Frau. Sie blieb ständig durch Briefe und andere Medien mit der Außenwelt in Verbindung. Und ihre Texte handelten vom Schrecken der Lager, doch zunehmend auch von Hoffnung und Dankbarkeit. Diesesvor der Welt und dem Leben ist auch in ihren Fotos zu spüren. Es ist noch nicht lange her, dass das Fotoarchiv von Plytka-Horytswit von der ukrainischen Künstlerin Inha Levi und dem Filmregisseur Maxym Rudenko in ihrem Haus in Kryworiwnja wiederentdeckt wurde. Mithilfe von Kollegen haben sie die Bilder. Rudenko drehte danach den Film "Porträt vor Berghintergrund" über das Dorf und die Künstlerin. Ende des vergangenen Jahres wurden ihre Werke in einer großen Ausstellung in Kiew gezeigt, die den Titel 'Gravitation überwinden' trug."Weiteres: Derist wieder geöffnet, meldet Rüdiger Schaper im, wenn auch mit Einschränkungen. Besprochen wird die Ausstellung ". Wohnhäuser für Kalifornien" im Wien Museum ).