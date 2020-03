Heute ist der Tag, an dem diein den USA dieüberschritten haben (amerikanisches Blut klebe an den Händen schreibt Jonathan Freedland im) und an dem Angela Merkels Kanzleramtschef laut ankündigt, dass alle geltenden Coronavirus-Maßnahmenbestehen bleiben.Um zu beurteilen, ob die Regierung mit ihren Maßnahmen richtig gehandelt hat, brauchen wir, die die Regierung nur langsam (unser Resümee ) zu akzeptieren scheint, schreibt Heike Haarhoff in der: "Diese Daten werden nicht nur benötigt, um festzustellen, wie wirksam etwa Schulschließungen überhaupt sind, sondern auch, wann ein guter Zeitpunkt wäre,. Ähnlich zaghaft setzt sich die Einsicht durch, diedes öffentlichen Handelns im Kampf gegen Corona nicht ausschließlich der (unbestritten! ungeheuer! klugen!) virologischen Expertenwelt zu überlassen, sondern die Perspektive zu weiten und hieran auch Sozial- und Geisteswissenschaftler, Ökonomen und Juristen zu beteiligen."Der Virologe, der sich in der, moderiert von Hansjörg Müller, mit dem Wirtschaftswissenschafter unterhält , kritisiert, dass sich die Politik zu starkmache: "Wir agieren in Deutschland eigentlich gar nicht mehr politisch, sondern hängen am Faden der Wissenschaft. Ich glaube, es ist falsch, dass dieses sehr komplexe, vielschichtige Problem beinahe ausschließlich aus derbetrachtet wird. Die Sicht der Virologen kann immer nur ein Aspekt von vielen sein." (Ist es nicht ein bisschen zu früh, die medizinischen Experten zur Seite zu schieben?)Einenzu entwickeln, ist alles andere als banal, wie man in einem Artikel von Andreas Stiller nachlesen kann, eine lohnende Lektüre, auch wenn man als Laie immer mal wieder aussteigt. Ein Auszug: "Da mit dem PCR-Verfahren nur DNA vervielfältigt werden kann, ist für den Nachweis von Viren mit(dazu gehört auch SARS-CoV-2) zuvor eine Umwandlung von RNA in die entsprechende DNA notwendig. Das wird durch ein Enzym namens(RT) bewerkstelligt. Das Verfahren, kurz RT-PCR genannt, ist."