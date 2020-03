Mit "Murder Most Foul" (immerhin 17 Minuten lang!) meldet sicherstmals seit acht Jahren mit einer Eigenkomposition zurück. Mit der "Last von 60 Karrierejahren" singt Dylan hier von der erzählt Daniel Gerhardt auf. Schon heißt es, Dylan besinge hier das Ende Amerikas inmitten der Pandemie, auch wenn das Stück wahrscheinlich vor Jahren aufgenommen wurde. "Die Unmittelbarkeit seines Vortrags und die Zeiten des Ausnahmezustands, in die hinein er das Stück veröffentlicht, könnten den womöglich letzten großen Momentmarkieren. Natürlich kann man 'Murder Most Foul' mit Textmarker in der Hand und amerikanischem Geschichtsbuch auf dem Schoß hören, seine Zeilen und Verweise quasi-wissenschaftlich abarbeiten, wie es die sogenannten Dylanologen in den kommenden Wochen sicherlich tun werden. Ebenso vielversprechend erscheint in diesen Tagen jedoch der direkte Zugang: hören und dann mal schauen,." Aufgefordert oder unaufgefordert setzt sich dieser Tage so ziemlich jeder, der schon mal eine Platte verkauft hat. "Das virtuelle Musikmachen hat sich zu einementwickelt, zu dem sich selbst die Musiker:innen verhalten müssen, die sich aus den sozialen Netzwerken bisher herausgehalten haben", schreibt dazu Hartmut Welscher in. Wird jetzt alles anders, kommt jetzt das große? Welscher zweifelt: Bisherige Streamingangebote der Kulturhäuser waren vor der Krise nicht gerade der große Renner. "Sie blieben immer eher ein Nice-to-Have-Marketing-Instrument. Diejenigen, die im Streaming das Gewand der Innovation erkennen, der durch die Krise zum Durchbruch verholfen wird, müssten zeigen, was sich auf Rezipientenseite post-Corona so grundlegend geändert hat, dass ein virtuelles Konzertbleibt."Für die spricht Julian Weber mitüber, über den sie dieser Tage einen dank Corona abgesagten Vortrag gehalten hätte. Sie erzählt von einem Komponisten, der jahrzehntelanglebte: "Weil er eine sensible Persönlichkeit war, hat er den Krisenzustand umso heftiger wahrgenommen und in seine Musik eingeschrieben. Was hätte Schostakowitsch zum Coronavirus gesagt? Durch die Erfahrung der Armut, in der er aufwuchs, war er für seinebekannt. Er hätte sich jetzt."Weitere Artikel: Frederik Hanssen erkundigt sich für dennach der Lage am Berlinerund der dort tätigen Musiker. Silvia Silko berichtet aufvom Kummer mancher-Fans, die den in letzter Zeitder Popmusiker hinterhertrauern. Juliane Liebert zeichnet in der SZ den turbulenten Werdegang vonnach, der mit "Recovery" gerade ein neues Album veröffentlicht hat. In der-Reihe über Komponistinnen schreibt Arno Lücker über. Im erinnert sich Rüdiger Esch, Krupps-Musiker und Düsseldorfer Pop-Historiker , an Gabi Delgado von DAF (weitere Nachrufe hier und dort ).Besprochen werdenEssaysammlung "k-punk" ( Zeit ),-Aufnahmen des("kantig und perfekt getimt", freut sich Christian Hartmann in der),neues Album "Suddenly" ( The Quietus ) und das neue Album von ZeitOnline ).