Nach dem Attentat von Hanau, Tag 2

=================

"Anders als in vielen anderen Fällen, wo auch darüber gesprochen wird, ist hier ziemlich klar:", sagt die Psychiaterinim-Gespräch mit Sabine am Orde über den Hanauer Attentäter Tobias Rathjen. Das heiße nun allerdings keineswegs, dasswahnhaft sei: "Extremistische Gewalttäter ohne eine Psychose haben nicht das Gefühl, dass sie überwacht werden, dass Stimmen zu ihnen sprechen, und sie reden auch nicht über Zeitreisen. Sondern sie haben eine politische Überzeugung, die an eineanknüpft. Diese Überzeugung wird auf Gesellschaft und Politik projiziert. Aber das ist kein Wahn. Und es gibt natürlich auch Gruppierungen, denen die Fähigkeit zurabhanden gekommen zu sein scheint. Aber auch das ist kein Wahn. In dem Hanauer Fall aber ist es so, dass der Mann wahnhafte Vorstellungen und Muster einer schweren narzisstischen Persönlichkeitsstörung mit einemverknüpft und daraus ein Sendungsbewusstsein abgeleitet hat." mahnt ebenfalls in der, über der notwendigen Analyse der Täternicht zu vergessen: "Wir dürfen die Fehler nach dem islamistischenan der Berliner Gedächtniskirche im Dezember 2016 nicht wiederholen. Damals und bis heute werden die Familien der Opfer und die Verletzten stiefmütterlich behandelt. Sie wurdenund teilweise vom Staat in der Bewältigung der bürokratischen Hürden, beim Suchen und Finden von nötiger Unterstützung im Stich gelassen. Heute weiß jeder, wer der Attentäter Anis Amri war, aber von den Opfern wissen wir kaum etwas."Dis psychische Krankheit bedeutet auch nicht, dass Rathjens Tat imgeschah, betont Daniel Laufer in, der mit dem Gewaltforschergesprochen hat: "'Es ist immer eine reale Gefahr, wenn ein Mensch, der in seinem Privatleben wahrscheinlich in einer Sackgasse feststeckt und in seiner psychischen Verfassung ansprechbar ist für bestimmte, dass er dann auch entsprechend dieser Erklärungsmuster handelt', so Böckler."Farhad Dilmaghani vom Verein DeutschPlus (Initiative für eine plurale Republik), der Verfassungsschützer Stephan J. Kramer und der Soziologe Matthias Quent fordern in einem gemeinsamen Papier beieinenfür die Bekämpfung des Rechtsextremismus - bis hin zu einer: "und Demokratieförderung werden als Staatsauftrag in die Verfassung des Bundes und in die Verfassungen der Länder aufgenommen - nach dem Vorbild des Landes Brandenburg. Ebenso braucht es ein Bekenntnis zu Deutschland als Einwanderungsland und die aktive Förderung der Chancengleichheit im Grundgesetz. Der' muss endlich aus dem Grundgesetz gestrichen werden. Es gibt keine 'Rassen'. Der Begriff ist ein pseudowissenschaftliches Konstrukt, der die Ungleichheit von Menschen postuliert."Sehr viel konkretere Fragen stellt Deniz Yücel in der: "Neben der Frage nach Mittätern und Komplizen ist dieweiterhin ungeklärt, angefangen mit der Frage, was der hessische Verfassungsschützer Andreas Temme beim Mord an Halit Yozgat in dessen Internetcafé im April 2006 im nordhessischen Kassel zu suchen hatte. Nicht von ungefähr hat sich der hessische Verfassungsschutz das Attributerworben. Und dass die Landesregierung die NSU-Akten auf fantastische 120 (inzwischen: 90) Jahre gesperrt hat, bleibt ein ungeheurer Skandal. Und diemüssen sich vorwerfen lassen, um den Preis der Regierungsbeteiligung anmitgewirkt zu haben."Und Berthold Kohler fordert in dereinevom Verfassungsschutz: "Die Gaulands, Höckes und Klonovskys kann man nicht bekehren. Die haben, die wollen mehr. Ihr Geschäftsmodell ist eines der Aufwiegelung, der Untergrabung der liberalen Demokratie und der Selbstzerfleischung ihrer Bürgergesellschaft. Sie werden so lange an ihm festhalten, wie sie Zulauf haben, von rechts wie - da soll sich keiner täuschen - von links.", Autor eines großen, viel gefeierten und nebenbei auch viel gekauften Romans überspricht sich im Interview mit Marc Reichwein von derentschieden gegen die inflationäre Verwendung des" in heutigen Kontexten aus: "Wenn alles, was einer ausgestellten moralischen Überlegenheit der Linken nicht ins Weltbild passt, faschistisch genannt wird, besteht die Gefahr, das, was wirklich Faschismus genannt werden muss,. Am Ende spielt der Ärger über die militanten Antifaschistenin die Karten. Denn eines ist sicher: Die Verführbarkeit der Massen ist genauso gegeben wie vor hundert Jahren."Im Gespräch mit Michael Miebach vomden komplexen Hintergrund der heutigenin Mittel- und Osteuropa. Die Länder seien selbst das Ergebnis einer "", die in Europa lange Zeit als etwas Gutes gesehen wurde: "Wenn das 20. Jahrhundert in Europa das Jahrhundert der Entmischung war, ist das 21. Jahrhundert ein'. Mit der Herausforderung der Migration, mit der sich die mittel- und osteuropäischen Länder konfrontiert sehen, geht eineeinher: Um die Migration erfolgreich gestalten zu können, müssen diese Gesellschaften verlernen, was viele ihrer Bürgerinnen und Bürger immer noch als die wichtigste Lehre aus dem 20. Jahrhundert ansehen - dass ethnische und kulturelle Vielfalt angeblich die Sicherheit bedrohe."Außerdem in derein Porträt der Pariser Rabbinerin und Autorin über die Ursachen des aktuellenDiesind zur "" im Staat geworden, neben der "prekären Klasse" und der traditionellen Mittelklasse ist eine neue gebildete, urban lebende Mittelschicht entstanden, hält der Zukunftsforscherin derfest. Die Parteien sollten auf "" setzen, zitiert Dettling den Historiker: "Die Bürger sollen mitreden und sich nicht nur regieren lassen. Demokratie muss wieder erlebbar werden! Wahlen sind nie Selbstzweck, sondern eine Methode zur Gestaltung von Demokratie. Sie sind Ausdruck einer sich möglichst selbst organisierenden und." Um Europa aus der Krise zu führen, müssengeschlossen werden, schreibt der Philosophebenfalls in derund betont die Unterscheidung zwischen einem "", das dauerhaften Frieden garantiert und einem "", dessen Leitziele freiwillig sind. Und drittens in der erinnert sich die österreichische Schriftstellerinin einem sehr persönlichen Text an das Aufwachsen an der Grenze des