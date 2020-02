Reaktionen auf das Attentat von Hanau

=============

Deutschland mit all seinem Stolz auf seine Vergangenheitsbewältigung und seinem nüchtern-demokratischen Gepräge hat Schwierigkeiten, mitumzugehen, notiert Redakteur Stefan Reinecke nach dem Attentat von Hanau: "Mag sein, dass diese Schwerfälligkeit durch diebegünstigt wird. Die Angriffe gelten, anders als die der RAF, nicht den Spitzen des Staates, und es gibt auch keine Kommandozentrale, die die Taten plant. Der rechte Terror ist diffuser, unberechenbarer. Beim NSU waren überzeugte Nazis am Werk. In Hanau mordete ein Rechtsextremist, der mannigfache paranoide Vorstellungen hatte. Dochist die rechtsterroristische Gewalt gar nicht. Sie zielt auf ein Feindbild: alle, die nicht deutsch aussehen."-Redakteurin Özlem Topçu warnt davor , die psychischen Probleme des Täters Tobias Rathjen überzubetonen: "Seine Gedanken zur Erhabenheit seines eigenen Volkes und zur mangelnden 'Leistungsfähigkeit' anderer findet sich so oder in ähnlicher Form auch in den Rede- und Schriftbeiträgen der extremen Rechten.existieren nicht allein im Kopf eines mutmaßlich psychisch Kranken. Zu konstatieren, Tobias R. sei ein Verrückter gewesen, ist ein bequemes Schutzargument, hinter dem sichzu verstecken versuchen."Für den in der leitartikelnden Jasper von Altenbockum istmit seinen Verschwörungstheorien und Vernetzungen an Tobias Rathjen schuld: "Die Botschaft in einem der Videos von R. lautet: Vertraut nicht den 'Mainstream-Medien' und beschafft Euch 'Information'! Das ist in einem Satz die Handlungsanweisung, die in die Irre führt: wenn für Information gehalten wird, was Wahnvorstellungen sind, und für Lüge, was um die Wahrheit bemüht ist. In der digitalen Welt istzum Geschäftsmodell geworden - zum politischen, zum extremistischen, zum terroristischen." Vielleicht hat er ja recht, aber muss Altenbockum dann nicht auch glauben, dass die Zeitungen an Hitler schuld waren?Herausgeber Jürgen Kaube spießt eine Bemerkung des AfD-Politikers Michael Klonovsky (Redenschreiber von) auf, der solche Attentate als Teil einer Art Revierkampf zwischen "" darstellt: "Ob Klonovsky es in seinem Erklärungsrahmen wohl verständlich fände, wenn deutsche Touristen in Benidorm dafür erschossen würden, dass sie die dortige Umgebung unvertraut gemacht haben? Oder wenn Ostdeutsche entfremdungshalber auf Westdeutsche anlegten?""Die Zwanziger- und Dreißigerjahre des vergangenen Jahrhunderts wiederholen sich nicht. Es besteht heute; es gibt keine, die 'verlorenes' Land zurückholen will; die allermeisten Menschen leben, denken und lieben anders als vor hundert Jahren", kommentiert Kurt Kister in der. Aber die Täter von Halle und Hanau stehen dennoch in einer Tradition, meint er: "Die Menschen, auf die diese Verbrecher zielen, stammen aus den gleichen Gruppen wie die Zielpersonen ihrer geistigen Ahnen vor hundert Jahren: Juden, Ausländer, Vertreter des 'Systems'. Hinzugekommen sind Muslime und Flüchtlinge ganz generell. Wie schnellkönnen, zeigt sich bei einem Blick in die USA: Die Zahl der shootings ist dort so groß geworden, dass sie beinahe zum Alltag gehören., die Zivilgesellschaft empört sich, und drei Monate später bringt wieder einer zwölf Menschen um."Der Rechtsextremismus ist diefür die Demokatie, warnt auch Hanning Voigts in der: "sind auszu befürchten: Da sind Neonazinetzwerke wie die gerade zerschlagene 'Gruppe S'. Es gibt gealterte, aber immer noch radikale Rechte wie den mutmaßlichen Mörder von Walter Lübcke oder den Mann, der die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker erstechen wollte. Zeitgleich verselbstständigen und bewaffnen sich Gruppen von Bundeswehrsoldaten und Polizisten. Und dann gibt es noch Mörder wie die von Halle und Hanau. Die rechte Terrorszene ist gewachsen, hat sich ausdifferenziert und spürt offensichtlich Aufwind."In der berichtet Florian Hassel, wie der erst im Dezember geschaffeneinzwischen die ungarische Kulturlandschaft kontrolliert (Unser Resümee ): "Die Regierung strich Zuschüsse für. Eine Ausstellung der Malerinwurde als 'Propagierung vonmit Staatsgeldern' diffamiert. Auch die Staatsoper wurde zum ideologischen Schlachtfeld. So kam Direktor Ókovács unter Feuer, weil er es wagte,Musical 'Billy Elliot' aufzuführen. Die Kritikerin Zsófia Horváth schimpfte über die 'skandalöse Aufführung', da sie 'in einem Land mit einer schrumpfenden und alternden Bevölkerung, und bedroht von', offenpropagiere. Nach weiterer Kritik setzte Ókovács 15 Vorstellungen ab - und ging auf Nummer sicher. George Gershwins Oper 'Porgy and Bess' ließ er mit ausschließlich weißen Sängern aufführen.""Promyssel" wird indie Form dergenannt, die sich seit dem Zusammenbruch des Sozialismus an den Erwerbsformen aus der Zeit des Feudalismus orientiert, klärt die Publizistin Sonja Margolina in derauf: Neben saisonaler Arbeitsmigration und Garagenökonomie zählen dazu auch das Pflücken von Beeren und Pilzen, illegaler Fischfang oder die "", so Margolina weiter: Bis zuleben in Russland ganz von den informellen Einkünften - und verhindern so eine funktionierende Marktwirtschaft, erklärt ihr der Soziologe: "Weder die glühenden Marktliberalen, die Russland in den neunziger Jahren mit der Brechstange modernisieren wollten, noch die Macht- und Verwaltungsebenen, geschweige denn die Gesetzgeber könnten etwas mit den realen Verhältnissen anfangen. Das Land sei schlichtweg."