Mit seiner Theorie des "Black Atlantic" kritisierte der britische Soziologedie systematischein den westlich geprägten Kulturwissenschaften und deren Einflüsse auf die Moderne, klärt Nora Sefa in derzunächst auf, um dann auf die Ausstellung "Beyond the Black Atlantic" im Hannoveraner Kunstverein zu sprechen zu kommen, in der sich vier KünstlerInnen aus dermit den Themen Herkunft,auseinandersetzen: Etwa die in Harlem geborene Künstlerin: "Leinwände, teils mit Acryl- und Vinylfarbe, teils mit Nähten aufgetragene Stoffe, etwa aus Samt oder mit Leopardenmuster, zeigen verfremdete, meist weibliche Körper. Dabei werden bestimmte Körperteile, wie die Beine und das Gesäß, überproportional dargestellt. Es entsteht eineDarstellung der Körper. Self, die Tochter einer Näherin, berichtet, die Gemälde seien auch das Ergebnis der Auseinandersetzung mit ihrem eigenen Körper. Der schwarze weibliche Körper sei besonders 'politisiert'."Mag als Thema "banal" klingen, aber die Ausstellung " im Potsdamer Barberini Museum versetzt den Betrachter doch in Staunen, versichert Nicola Kuhn im, die den Künstler hier quer durch Frankreich, Italien und Großbritannien auf der Suche nach der "" begleitet: "Sie drückt sich ebenso im flirrenden Licht eines sonnenbeschienenen Feldes aus wie im dunstigen Nebel, der über der Themse hängt. Monet malte wie besessen, um die Lichtwechsel festzuhalten. Im Savoy Hotel, in dem er während seines London-Aufenthaltes residierte, soll er rechts und links auf dem Balkonaufgebaut haben, um bei Sonnenaufgang die Waterloo-, bei Sonnenuntergang die Charing Cross Bridge zu malen. Mit den minutenschnellen Veränderungen der Lichtverhältnisse wechselte er von Staffelei zu Staffelei." In der erklärt Ronald Berg das, das mehr Besucher als die Berliner Staatlichen Museen empfängt: Diespielen für Hasso Plattner keine Rolle, weiß Berg. (Aber vielleicht ist nicht alles nur eine Frage des Geldes, sondern auch der Fantasie und des Unternehmungsgeistes, und daran könnte es in Berlin ja auch fehlen, nein?)Weiteres: Wie "-Kritiker Michael Wurmitzer das malerische Frühwerk von, das derzeit in der Schau "Imagine Tomorrow" im Wiener Leopoldmuseum dem Werk vongegenüber gestellt wird. Der Einfluss war keineswegs einseitig, lernt Wurmitzer: "Als Hundertwasser nach Paris ging, trug er Schiele mit in die Welt hin aus. Bis in die 1970er rührte er vor Kollegen für ihn die Werbetrommel, war er doch international bekannter." Besprochen wird die Ausstellung "Machines to change the world" mi Arbeiten vonin der Berliner Galerie KOW ( taz ).