Man kann auch Mitglied einer rechtspopulisischen Regierung sein undaufwarten., Polens Premierminister, attackiert indie geschichtsrevisionistischen Äußerungenzum Hitler-Stalin-Pakt und zur "befreienden" Rolle der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg (unsere Resümees ). Und es hörte ja nach dem Pakt zwischen Stalin und Hitler nicht auf, so Morawiecki: "Die Sowjetunion ', wie russische Repräsentanten heute behaupten. Die Rote Armee starrte tatenlos auf Warschaus Todeskampf. Die beiden Aufstände der Stadt - der erste im jüdischen Ghetto 1943, der zweite in der ganzen Stadt 1944 - zeugten von der Skrupellosigkeit der deutschen Verbrechen. Doch während die Warschauer hoffnungsvoll auf Hilfe warteten, befahl Joseph Stalin der Roten Armee nie, einzugreifen." Noch provokanter, was Morawiecki zurschreibt: "Die Rote Armee befreite Auschwitz zwar, aber das Lager hätte auchbefreit werden können. Die Rote Armee stand in 200 Kilometern Entfernung vom Lager, aber der Angriff wurde angehalten, was den Deutschen erlaubte, sich zurückzuziehen und Todesmärsche zu organisieren."Alexander Fanta erzählt aufmit Verweis auf ans Licht gekommene Dokumente, wieeine von Frankreich angestoßene EU-weiteder großen Internetkonzerne verhindert hat. "Die Gründe für Scholz' Widerstand gegen die Digitalsteuer sind bis heute etwas unklar. Die Beamten in seinem Ministerium seien dagegen, schreibt bereits im September 2018 die-Zeitung unter Berufung auf ein Arbeitspapier des BMF. In dem Papier heißt es laut dem Blatt, dass von einer 'der großen Digitalunternehmen' abzusehen sei. Eine Digitalsteuer könntegegen deutsche Firmen nach sich ziehen. Wie das genau gemeint ist, ist unklar - das BMF weigert sich bis heute, dass Papier zu veröffentlichen." Die Franzosen haben amerikanische Drohungen nicht geschreckt , sie haben im letzten Sommer eine Digitalsteuer im Alleingang verabschiedet.In ihrer-Kolumne nimmt die schottische Schriftstellerindie geplante Feier zum Brexit aufs Korn und natürlich, bei dem sie zu Hochform aufläuft: "Er ist ein narzisstisches Raubtier. ... Er lauert hinter verstümmelten Parolen, zum Teil weil er nicht sonderlich klug ist, vor allem aber, weil es ihm solche Freude bereitet, uns zu belügen, und weil es seine Macht unterstreicht, wenn er schlecht lügt. Amoralität berauscht ihn. Sie glimmt in seinem schiefen Grinsen."