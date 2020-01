Vincent Wolfsteiner und Rachel Nicholls in "Tristan und Isolde". Foto: Barbara Aumüller / Frankfurter Oper

Liebe und Magie hat-Kritikerin Judith von Sternburg inInszenierung von"Tristan und Isolde" an der Frankfurter Oper erlebt. Groß fand sie die Produktion vor allem musikalisch: "Die Bläsersoli sind so makellos, wie es nur selten zu hören ist, die Süße der Streichersoli ist zuweilen merkwürdig, aber auch bezaubernd: Die Musik ist von Anbeginn an todessüchtig, aber Orchester und Dirigent verlieren nicht aus dem Blick, dass das ein zutiefstist. Und dass ein romantisches Gefühlsein muss. Es braucht hier zudem keine faktische Langsamkeit, um die Zeit stillstehen zu lassen." In derist Jan Brachmann nicht ganz überzeugt, aber interessant findet er ihre Deutung: "Während Tristan von Anfang an diesucht, wäre Isolde vielleicht auchglücklich. Wagners Text lässt diese Lesart durchaus zu. Und Thoma distanziert sichmit ihrer Inszenierung von der Alternativlosigkeit des Doppelselbstmords, die Wagner mit seiner verheißungsvollen Musik nahezulegen scheint." Und während Wolf Dieter Peter in derKlangschönheit und Timbre bei Vincent Wolfsteiner und Andreas Bauer lobt, fröstelt er bei Rachel Nicholls Sopran: "In der obersten Terz nur noch."In der versucht René Scheu auf zwei Seiten damit klarzukommen, dassals dezidiert linker Regisseur ein schräges Musical ausHymne auf den Kapitalismus "Atlas shrugged" gemacht hat - und Scheu es mochte. Er sieht in Rand nämlich eine großartige Apologetin des Kapitalismus. Aber Stemann ist das zu einfach: "Ich wusste von der Autorin, ich hatte in den letzten Jahren viel über sie, aber noch nichts von ihr gelesen. Natürlich gibt es dann gleich die, die sagen: Das ist. Auch wenn es stimmen sollte: Man erfasst die Kraft, ja dienicht, wenn man sich gleich darüber mokiert. Ich las und fand: Das ist so abgedreht, dass es interessant werden könnte."Weiteres: Annegret Erhard berichtet in dervon der Veranstaltungsreihe "Friendly Confrontations", bei der am Wochenende an den Münchner Kammerspielen "" geübt wurden. Sandra Luzina hat in Havanna dasbesucht, das auf Kuba selbst gar nicht auftritt, wie sie im erzählt , sondern allein als Tourneeensemble geründet wurde, um Devisen zu verdienen: "Die Tänzer haben eine fabelhafte Technik, auch ihr Rhythmusgefühl ist umwerfend."Besprochen werdenInszenierung von"4.48 Psychose" am Deutschen Theater Berlin (bei der es Ulrich Seidler in der Berliner Zeitung zu viel wurde: "Hier wird Leiden geübt an der Kippe zum wirklichen Leiden", SZ ), David Ndjaveras und Gernot Grünewalds "Hereroland" am Hamburger Thalia Theater ( Nachtkritik ),"Ultraworld" an der Berliner Volksbühne (die SZ -Kritikerin Anna Fastabend an die Bilder "geschmackssicherer Neo-Hippies" auf Instagram erinnert), Massenets "Manon" am Staatstheater Nürnberg ( NMZ ) und' Fassung von"Rot und Schwarz" (die Martin Halter in deretwas böse als "" lobt).