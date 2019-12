Wieder einmal hat sichals ein König erwiesen, der am liebstenregiert. Die Rentenreform betrachtet er als "Mutter aller Reformen" und will zeigen, dass er es weiterbringt als seine Vorgänger, die in diesen Fragen stets scheiterten. Aber es ist wieder einmal der, der die Streiks erst beflügelt, schreibt Rudolf Balmer in der: "Dass die Regierung ihre Karten verdeckt hält und entscheidende Fragen unbeantwortet lässt, provoziert erst recht viele ArbeitnehmerInnen, die um ihre Rentensicherheit bangen. Sie reagieren mitauf diesen Mangel an Transparenz und Offenheit."Anders sieht es Michaela Wiegel in der, die durchaus von Konsultationen spricht und das Problem eher in derder Franzosen sieht: "In Umfragen geben sie mit(zuletzt 76 Prozent) an, dass sie für eine Reform des Rentensystems sind. Zugleich unterstützen 58 Prozent die Proteste gegen die Reform."Und Christian Schubert erläutert auf den Wirtschaftsseiten der: "Insgesamt gibt Frankreich mitmehr Geld für die Rente aus als der Durchschnitt in Europa. Doch das ist von vielen Franzosen so gewollt. Die Renten sindund die Renteneintritte früh. Durchschnittlich verlassen die Franzosen der OECD zufolge mitden Arbeitsmarkt."In der warnt Richard Herzinger anlässlich des Gipfeltreffens der Staatschefsund deram 9. Dezember in Paris davor, Putin im Hinblick auf die Ostukraine zu große Zugeständnisse zu machen, etwa indem sie Putins Ziel entgegenkommen, dass den von "Moskau kontrollierten Gebieten einim Rahmen der ukrainischen Staatlichkeit zuerkannt wird, ohne dass er seinen entscheidenden Einfluss auf sie verliert. Dann hätte Putin mit internationalem Plazet ein Bein innerhalb des ukrainischen Staats und könnte ihn. Denn sein Ziel, die Ukraine als Ganzes unter russischen Einfluss zurückzuzwingen, wird er niemals aufgeben. Sollte sich Putin dennoch zu gewissen Konzessionen bereit zeigen, muss man damit rechnen, dass sie rein taktischer Natur sind."Nicht nur deutsche, auchundtragen zum Wiedererstarken des radikalen Nationalismus in Deutschland bei, schreibt Zafer Senocak im. Hier ist eine offene Gesellschaft gefordert,und Angebote zu machen, meint er: "Ist die Heimatfrage als Gefühl des Zusammenhalts nur eine altmodische Frage, die heute keine Relevanz mehr besitzt? Was gibt es für einen sich als Deutschen empfindenden Menschen heute an Ausdrucksmöglichkeiten jenseits des, das von den Nazis geprägt worden ist. Nein,. Ist er auch nicht. Der Bodenständige und der Weltläufige sind oft genug in derselben Brust zu Hause. Diesen Widerspruch auszuhalten und nicht zu diffamieren, damit sind wir heute konfrontiert. Und nicht jeder strenge Muslim oder Katholik muss diefür gut und machbar heißen."Demokratie kann nicht allein vom Staatsvolk ausgehen, schreibt die Staats- und Europarechtlerinund denkt in derüber einenach: "Die Demokratie erschöpft sich nicht in der Volkssouveränität, sondern liegt zunächst in der Souveränität des Individuums begründet. Wir, die Menschen, sind es, die durch Wahlen und Abstimmungen entscheiden, mit wem wir ein Gemeinwesen gründen und mit wem wir uns identifizieren. Wir Unionsbürger sind es, die wir uns eineneben unserer lokalen, regionalen und deutschen Identität zugelegt haben."