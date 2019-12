Ab heute ist in Frankreich einangesagt, der fürmal wieder auf eine Machtprobe hinausläuft: Vor allem Eisenbahner und Beschäftigte der Pariser Verkehrsbetriebe verteidigen dort ihre Rentenprivilegien (überdurchschnittlich gute Renten, und das unter sechzig). Der Philosophkritisiert im Gespräch mit Georg Blume von derzwar Macrons Politik des autoritären Staats und des Neoliberalismus (wobei er nicht erklärt, wie das zusammengeht), verteidigt aber seine: "Ich werde nicht demonstrieren gehen. Die meisten Proteste richten sich gegen Macrons Rentenreform. Er will ein Rentensystem für alle, ohne Privilegien für bestimmte Berufe. Das unterstütze ich. Das alte System spaltet die Gesellschaft, jeder ringt um seine Rentenvorteile gegenüber dem anderen, das erzeugt vielunter den Franzosen."Die Franzosen führen zwar gerne universalistische Reden, hängen aber gleichzeitig - von den Taxifahrern bis zu den Notaren - an korporatistischen Sonderregelungen. Die Proteste addieren sich dann. In der zählt Rudolf Balmer auf: "Im Ausstand befinden sich auch die, das öffentliche oder private Personal der, der, der, derund des. Auch die freiberuflich tätigenundhaben Streiks angekündigt. Separat wollengegen Reformpläne protestieren. Bereits seit Tagen sind zudem Erdölraffinerien und Treibstofflager von Protestierenden aus derblockiert, was im Westen des Landes zu ersten Versorgungsengpässen führt."Der, die ehrwürdige Wochenzeitung, die mal vongeleitet wurde und immer eher Labour nahestand, weigert sich in einem Aufsehen erregenden und ausführlichen Leitartikel , eineauszusprechen, weder für Boris Johnson, noch für Jeremy Corbyn, noch für die Liberaldemokraten. Die Wähler werden aufgefordert,aller Parteien zu unterstützen und in ihren Wahlkreisenzu wählen. Am Ende fordern die Redakteure tiefgreifende Reformen: "Das Brexit-Debakel hat gezeigt, dass dasdes Vereinigten Königreichs reformiert werden muss. Beschlossen werden sollten die Ersetzung des House of Lords, ein proportionaleres Abstimmungssystem und sogar eine geschriebene Verfassung."Mit Blick auf den Tag der Verfassung, der morgen in Spanien gefeiert wird, fordert der Politikwissenschaftlerin derangesichts derdereine, die den Pluralismus in Spanien anerkennt. Denn: "Wenn umstritten ist, wer das Volk ist, muss dieser Streit demokratisch geklärt werden. (...) In Spanien und anderswo sollte der Begriff des Volkes verfassungspolitisch verstanden werden: Ein Volk ist eine, die sich eine Verfassung gibt und nach ihr handelt, sie aber auch ändern kann, wenn sie ihr nicht mehr entspricht. Ist eine solche Änderung verboten, haben Minderheiten wie die Katalanen das."Ingab es am Sonntag ein Referendum für dieder historischen Stadt von dem größeren Gefüge mit der Industriestadt Mestre, zu der sie gehört. Das Referendum erreichte bei weitem nicht das notwendige Quorum. Interessant sind die Ergebnisse dennoch, schreibt Simon Strauß in der: "Diejenigen der 206.000 Berechtigten, die zur Wahl gegangen sind, haben nämlich erstmals mehrheitlich für eine Trennung der beiden Verwaltungszonen gestimmt.der Venezianer und sogar sechsundsechzig Prozent der Wähler auf dem Festland haben sich dafür ausgesprochen."