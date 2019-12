In Stockholm findet heute um 13 Uhr die internationale Pressekonferenz zumstatt, womit die Veranstaltungen rund um die offizielle Verleihung am kommenden Dienstag ihren Anfang nehmen. Im korrigiert der Historikeraus diesem Anlass einige Darstellungenzur, etwa diejenige, dass die Staatsgründung "gegen das Hitler-Reich" erfolgt sei, wie Handke sagt. Und er hält Handke entgegen, dass geradeder Totengräber des Vielvölkerstaats war: "Er hat, gestützt von den national mobilisierten Teilen der serbischen Gesellschaft, bereits im März 1989 den Konsens über die Verfassung Jugoslawiens mit der faktischen Aufhebung der Autonomie des Kosovo schwer beschädigt. ... Es waren Milošević und seine politischen Verbündeten, die eine Umwandlung Jugoslawiens in eine Konföderation, in einen 'Bund souveräner Staaten', Ende 1990haben."Dem stimmt auch die Historikerinin derzu: Handke habe sich in seinen Projektionen verrannt, denn "Milošević wollte Jugoslawien zwar erhalten, aber nur unter seinen Bedingungen. Er wollte einen Staat, in dem Serbien allen anderen. ... Er fürchtete, sie würden in Kroatien und Bosnien-Herzegowina zu Minderheiten, wenn Jugoslawien zerfiel. Als es dann doch dazu kam, wollte er die Grenzen so ändern, dass alle Serben in einem Staat blieben. Aber es war rechtlich und praktisch unmöglich, die Grenzen nach ethnischen Kriterien neu zu ziehen, so vermischt wie die Völker lebten. Richtigerweise müsste man sagen: Jugoslawien wurde nicht mit Milošević begraben, sondern bereits,."Der von Handke verbreitete Dichterschmock um ein der schnöden Warenweltentsprachum das Land und so kam es zu der ganz eigenartigen links-rechten Konstellation, die Handke bis heute schützt, schreibt Andreas Breitenstein in einem-Essay über Handkes Verrat an der eigenen Poetik: "In dem Streit, der Mitte der neunziger Jahre um Handkes provozierende Parteinahme für Milošević und dessen großserbischen Feldzug losbrach, waren eswie Elfriede Jelinek, Michael Scharang, Lothar Baier, Adolf Muschg und Peter Turrini, die ihm, prinzipiell vom Geist der jugoslawischen Utopie erfüllt, aber von genaueren Kenntnissen oft unbelastet, die Stange hielten."Diewidmet Handke eine matte erste Feuilletonseite und versammelt Notizen ihrer Kritiker zu einzelnen Werksaspekten. Andreas Platthaus kommt auf Handkes Facette als "Zeuge" und damit auf seine Schriften zu Jugoslawien zu sprechen: Handke habe am Ende nur noch sich selbst als Pubikum gesehen:. Aber so bequem wird er es nie haben, darf er es sich auch nie machen." Die kennt das Programm für Peter Handke in den kommenden Tagen. Im Kulturpodcast rollt die Nobelpreisdebatten der letzten Wochen nochmal auf. In der resümiert Andreas Tesarik nochmal die ganze Debatte um Handke.Weiteres: In noch unerschlossenen, im Bundesarchiv einlagernden Dokumenten, die in den 30ern von der Gestapo beschlagnahmt wurden, könnten sichbefinden, schreibt der Literaturwissenschaftler Hans-Gerd Koch in der. Der bringt ein episches Gespräch mit dem Comiczeichner . Gerrit Bartels berichtet imvon der Aufzeichnung der letzten Sendung des "" mit Volker Weidermann und Christiane Westermann (die besprochenen und vorgestellten Bücher finden Sie hier ). In den online nachgereichten "Actionszenen der Weltliteratur" erinnert Wieland Freund daran, wie1810 buchstäblich ins eiskalte Wasser sprang.Besprochen werden unter anderem eine Neuausgabe von"Legende" ( FR ),Krimi "Die Alte" ( Dlf Kultur ),"Über die Grenze" ( Tagesspiegel ),Erzählungsband "Florida" ( Zeit ),Erzählungsband "Fish 'n' Chip Shop Song" ( SZ ) undBiografie über die Journalistin Nellie Bly ( NZZ ).Diese und viele weitere Bücher finden Sie in unserem neuen Online-Bücherladen Eichendorff21