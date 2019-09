Diepubliziert eine Rede des Hongkonger Aktivisten, die dieser auf Einladung der-Redaktion am Montag beim100-Fest hielt: "Lassen Sie mich klarstellen: Wir stehen jetzt. Wenn wir in einem neuen Kalten Krieg leben, so ist Hongkong das neue Berlin. Hongkong ist jetzt das Schlachtfeld für zwei sehr verschiedene, gegensätzliche Ideologien: Freiheit, Demokratie und Menschenrechte gegen eine Diktatur, die die Grundrechte nicht achtet. Ich hoffe einfach, dass die Welt verstehen wird, dass die Menschen in Hongkong die. Wir setzen unseren Kampf mit unserem Motto fort: 'Stand with Hong Kong!' (Steht auf Hongkongs Seite). Das ist aber mehr als ein bloßer Slogan. Wir drängen die freie Welt, uns im Widerstand gegen das autokratische chinesische Regime beizustehen. Wir Hongkonger tragen diesen schweren Kampfaus. Er betrifft uns und die Welt gleichermaßen."Schuld an den Verwerfungen in den modernen Demokratien ist eine "", schreibt der französische Politologein, also eine Krise der vermittelnden und repräsentierenden Instanzen (siehe unsere Magazinrundschau ).-Redakteur Peter Sturm würde dem wohl zustimmen. Die Krise derkam zustande durch ein aus Verlegenheit beschlossenes Referendum, legt er dar: "Direkte Demokratie. Nun hat aber gerade ein Vertreter der Konservativen Partei, die sich seit Urzeiten alsdes spezifisch britischen parlamentarischen Systems betrachtet, einen Akt direkter Demokratie inszeniert, dessen Folgen das ganze Konstrukt schwer erschüttern."In der, Leiter der Rechtsabteilung der, vor neuen Gefahren aus Russland, China, Iran oder Nordkorea, die durch die Digitalisierung drohen. Um ihnen zu begegnen, brauche es viel mehr Geld und eine intensivere Zusammmenarbeit mit dem privaten Sektor, fordert er: "So könnte unsere Gesellschaft beispielsweise erwägen, einebei der Förderung strategischer Ziele der nationalen Sicherheit (wie die Entwicklung von Quantencomputerkapazitäten) durchzusetzen. Man könnte spezifische Anforderungen an den Privatsektor stellen,und Technologien(mit angemessenen Garantien), wenn dies für die nationale Sicherheit unmittelbar relevant ist. Oder eine Verpflichtung in Betracht ziehen, die Regierung über diezu informieren. Vielleicht sollten wir die Diskussion über eine nationale Dienstleistungsverpflichtung wieder in Gang bringen, um der Regierung in einem breiten Spektrum von Bereichen technisches Fachwissen zur Verfügung zu stellen, oder anderweitig eine Regelung schaffen, um dieses Fachwissen der Regierung zur Verfügung zu stellen (und nicht das aktuelle Modell, bei dem der Privatsektor oft staatlich ausgebildete Talente weglockt). Es geht hier nicht darum, für einen dieser Punkte einzutreten, sondern nur darum, dass unsere politischen Entscheidungsträgermüssen, wenn wir die bevorstehende technologische Lücke schließen wollen."-Autor Charlie Warzel setzt hier Punkt für Punkt auseinander, warum Gerstells Vorschläge die westlichen Demokratien nicht retten werden.