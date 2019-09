New Orleans, 1956. Aufnahme aus Robert Franks "The Americans" . Foto: Fotostiftung Schweiz, Winterthur

Der Schweizer Fotografist gestorben. In der schreibt Alex Rühle einen sehr schönen Nachruf auf den Mann, der den Amerikanern ein neues Bild von sich gab: Sein Band "The Americans" war Ode an die Wahlheimat, aber auch Kritik an Rassismus und Konformismus: "Ein Kritiker schäumte damals, diese angeschnittenen, unterbelichteten Aufnahmen, die verkanteten Bildhorizonte und banalen Motive sähen aus wie, die an der Straßenecke entwickelt wurden. Das Zeug gehöre einfach in den Müll. Der Mann irrte, die zuweilenoder dem fahrenden Auto geschossenen Fotos von Jukeboxes und feisten Politikern, Freiluftgottesdiensten in den, versteinerten Ehepaaren, Cowboys in New York und Schwarzen bei einersollten so stilbildend werden wie das ganze Buch. Es dürfte tatsächlich schwer sein, einen anderen Bildband zu finden, der ähnliche Auswirkungen hatte auf die Fotografiegeschichte wie 'The Americans'."In der würdigen gleich drei AutorInnen Robert Frank als "" und "subjektiv-autobiografischen Existenzialisten". In der bemerkt Freddy Langer: "Im Rückblick erscheint es, als seien alle Bilder Franks ebenso wie die Dutzenden von Filmen, die er gedreht hat, nur einem einzigen Thema gewidmet: dem Tod, dem Scheitern und." Weitere Nachrufe in Guardian Auf Kärnten ist Verlass. Aufgestachelt von FPÖ opponiert das empörte Land gegen die Installation des Künstlers, der zusammen mit dem Landschaftsgärtner Enzo Eneavon Klagenfurt verpflanzte, wie Nora Sfea in derberichtet. Sfea selbst ist durchaus bewegt von diesem Wald im Flutlicht: "Der Anblick ist rührend und unheimlich zugleich. Man hat den Eindruck - und diesen Vergleich liest man dieser Tage oft - als stehe man einem vom Aussterben bedrohten Tier gegenüber, das nun aus sicherer Entfernung betrachtet werden darf."Weiteres: Kaum ein Fleckchen der Stadt bleibt unberührt von der Kunst, freut sich Ingeborg Ruthe in derüber die Art Week. Ähnlich geht es Birgit Rieger im Tagesspiegel . Besprochen wird die große Retrospektive des oberösterreichischen Konzeptkünstlerim Wiener Belvedere ( Standard ).