Der Paderborner CDU-Politikerhat gerade gefordert, dass Kinderwerden sollen, wenn sie(und damit dem Unterricht folgen) können. In der findet das Thomas Lindemann nicht grundsätzlich verkehrt: "begleitet uns das, was er fordert, allerdings längst. An den Kindergärten gibt es 'Kikus', einen zusätzlichen Deutschunterricht für Kinder aus Einwandererfamilien. Auch unsere Tochter, typisch deutsches Bildungsbürgerkind, sollte mitmachen. Und zwar als 'Vorbildkind'. Für die anderen. Das hat sie mit Begeisterung getan und auf diese Weise gleich gelernt, was Solidarität ist. Wir helfen den Schwächeren. Warum also nicht viel früher ansetzen? Etwa:ist die Kita nur, wenn das Kind diesen Sprachkurs auch wirklich besucht. Dann muss man nicht mit Repressalien gegen Sechsjährige drohen. So könnte man Linnemanns Forderung nachbessern. Denn sie ist zwar im Detail falsch, aber dennoch wichtig. Immerhin."Warum nicht einfach malgucken, schlägt Dorothea Siems, ebenfalls in dervor. "Dort kommen Kinder, die des Englischen beziehungsweise Französischen noch nicht mächtig sind, zunächst in, in denen der Spracherwerb Toppriorität hat. Spätestens nach einem Jahr geht es an eine Regelschule. Dass auch dort der Ausländeranteil oft hoch ist, spielt dann überhaupt keine Rolle, denn alle Schüler können dem Unterrichtfolgen."Wie immer man das Problem angeht, es braucht lernt Parvin Sadigh, die sich fürunter Experten umgehört hat, obwohl sich schon einiges zum Positiven geändert habe: "Besonders Kinder, die zu Hause hauptsächlich kein Deutsch sprechen, besuchten 2017 laut Bildungsbericht(54 Prozent mehr). Das allein erklärt also nicht viel. [Michael Becker-Mrotzek, Direktor der Stiftung Mercator] nennt einen weiteren Grund: Da esgibt, gibt es auch keine Durchgriffsmöglichkeiten. Kitaträger sind oft privat, ihnen könne man schwer Vorgaben machen."Thomas Knüwer greift auf seinem Blog einender Debatte heraus: Diehatte in der Online-Überschrift viel stärker zugespitzt als Linnemann selbst. Nur Nachprüfen können es die Leser kaum, denn das Interview steht. Knüwer dazu: "Es ist vollkommen legitim, wenn die Medienkonzerne sich auf Abos als Bezahlmodell festlegen - schließlich leben wir in einer freien (sozialen) Marktwirtschaft. Meine Meinung dazu ist ja nicht neu: Paid Content wird nicht ausreichend Einnahmen erbringen, um die aktuelle Konstruktion von Verlagen auch nur annähernd erhalten zu können. Aber trotzdem: Versuchen darf das natürlich jeder. Wer dies aber tut, sollte auch zu denstehen: Jedes journalistische Stück hinter einer Bezahlschranke bedeutet, dass es dem wichtigsten Ort der gesellschaftlichen Information und Debatte entzogen wird:. Im Gegenzug wird dieser Ort den Extremisten, Trollen und Lügnern überlassen."