Rodin, Der Denker, Gipsabguss von 1904 im Musée d'Art Moderne et Contemporain de Strasbourg. Foto: Andreas Thum/Wikipedia unter CC-Lizenz

Kevin Mullins

Von allen-Statuen gefiel dem Anglisten immer die Balzac-Statue am besten, aus dem "Denker" hat er sich nie viel gemacht. Das änderte sich, als er im Pariser Rodin Museum in einem Glaskasten eine Terrakotta-Studie vomdes Denkers sah, erzählt er in der: "Sein Fuß! Plötzlich hatte ich ein ganz anderes Gefühl für den 'Denker'. Und ich fragte mich, ob auch Rodin das Gefühl hatte, dass der Erfolg der Skulptur entscheidend davon abhängen könnte, ob er. In einer seiner beiden Hauptaussagen über den Denker, als er noch über Dante nachdachte, schrieb Rodin: 'Ich empfing einen anderen Denker, einen nackten Mann; auf einem Felsen sitzend, die, seine Faust gegen die Zähne gedrückt, träumt er'. Die Reihenfolge hier - der Felsen, die Füße, die Faust, die Zähne, der Traum - impliziert, dass das Denken, wie Rodin es sich vorstellte,kommt und sich nach oben und innen bewegt. Ich betrachtete sorgfältig den rechten Fuß des Denkers, wie der große Zeh unter den benachbarten, geschützten Zeh gleitet, um einenzu bekommen. ... Warum aber hat der Denker seine Füße 'unter sich gezogen' wie Rodin schrieb? Weil sie den. Dieser Denker denkt sowohl mit den Füßen als auch mit dem Kopf. 'Und der sitzende Mann', bemerkt Rilke in seinem schönen kleinen Buch über Rodin, 'denkt mit seinem ganzen Körper'. Während ich ihn jetzt ansehe, sieht Rodins Denker aus, der auf einem Felsen sitzt, seine Krallen greifen fest den Stein, bereit sich abzustoßen."Das Gray Area Festival in San Francisco untersuchte in diesem Jahr, wie Technologie diemachen kann. Renée Reizman hat das Festival fürbesucht und fand die Versuche im Design nicht ganz überzeugend, aber doch ziemlich spannend. Zum Beispiel das Projekt "Inferno" von, eine Performance, die sich umdreht und Themen aus Dantes 'Inferno' aufgreift: "'Inferno' verschmilzt Mensch und Maschine zu Tänzern, aberkennen die Choreografie. Ungeübte Zuschauer melden sich freiwillig, um an ein mechanisches Exoskelett gefesselt zu werden, das ihre Bewegungen kontrolliert, wie ein Puppenspieler, der eine Marionette orchestriert. Eszu entscheiden, ob sie versuchen sich der Bewegung des Exoskeletts zu widersetzen oder nachzugeben. Die Beobachtung dieses Kampfs bis in die Eingeweide wird zu einem faszinierenden Teil der Performance. Die Gesichter der Menschen spiegeln eine Vielzahl von Ausdrücken und vermitteln ihr Unbehagen, ihre Überraschung, ihre Nervosität und schließlich ihre Euphorie. Diejenigen, die sich, werden zu anmutigen, energischen Tänzern; diejenigen, die, wirken angespannt und starr, wie Roboter statt Menschen."Weitere Artikel:wäre gern mitim neuen Berliner Museum der Moderne vertreten, meldet derunter Berufung auf ein Interview dermit dem 87-jährigen Künstler.-Kritiker Stefan Trinks erkennt in der Aufmachung vonfür ihren Film "Vox Lux" einige Ähnlichkeit mit Figuren von hier ) undBesprochen werden eine Retrospektive des amerikanischen Malersim Ulrich Museum of Art der Wichita State University ( Hyperallergic ), die Ausstellung "LIFE:" mit Fotografien von Margaret Bourke-White, Hansel Mieth, Marie Hansen, Martha Holmes, Nina Leen und Lisa Larsen in der New York Historical Society Hyperallergic ), die-Ausstellung "In Real Life" in der Tate Modern FR ), ein Bildband mit (homo)erotischen Fotografienaus den 1970er-Jahren ( Standard ), die Ausstellung "Scheize, Liebe, Sehnsucht" des isländischen Künstlersim Kunstmuseum Stuttgart ) und die Ausstellung "(space is the place)" im Künstlerhaus Bethanien -Kritiker Jens Bisky erinnert die anonymen Kritiker daran, dass dies KEINE Ausstellung über Afrofuturismus ist).