Unter anderem über die betrübliche Lage von Schriftstellern und Schriftstellerinnen in der spricht im Interview mit derdie Schriftstellerin , die kürzlich schon derein lesenswertes Interview gegeben hat ( unser Resümee ). Aktuell ermittelt die türkische Staatanwaltschaft gegen sie, ob ihr neuer Roman gegenverstoßen habe. "Die Ermittler picken einzelne Sätze heraus und verbreiten sie über die sozialen Netzwerke. Wenn ein fiktionaler Charakter etwas sagt, nehmen sie dieses Zitat heraus und sagen: 'Das ist die Meinung dieser Autorin!' Es wird immer schwieriger, sich in der Türkei künstlerisch zu betätigen oder Literatur zu schreiben." Denn "für Autoren ist es schwierig, politische Tabus zu hinterfragen, und für Autorinnen ist es noch schwieriger,anzusprechen. Wenn ein Mann über solche Sujets schreibt, sagen die Leute: 'Er ist ein großartiger Schriftsteller und hat viel Phantasie.' Wenn eine Frau es wagt, über Sexualität zu schreiben, fragen sie: 'Oh, ist dir so etwas passiert?' Und dann wird manzu sein."Für diehat sich Katharina Teutsch in Berlin mit dem polnischen, beziehungsweise wie er sagen würde: schlesischen Schriftsteller getroffen. Einst als eher von rechts im Jünger-Ton raunender und das Arbeiterethos hochhaltender Autor skeptisch beäugt, sieht er sich heute als "herrenlos", eher links und PiS-kritisch. "Twardoch ist. ... Um seinen Landsleutenüber sich selbst zu verkaufen, zwirbelt er sie in eine packende Story. 'Der Boxer' ist ein tarantinohafter Actionroman am Vorabend des Zweiten Weltkriegs, der seinen Lesern polnischen Faschismus und Antisemitismus des Jahres 1937 nicht erlässt" und in seinem " Tagebuch vom Leben und Reisen" stoße man "auf einen. Und auf einen großen Leser, der sich nach alter Kumpeltradition überall das herausklopft, was ihn interessiert. Manchmal kommen dabei alternative Geschichtsentwürfe heraus. Manchmal auch."Ein ziemlich depressives Gespräch hat Jan C. Behmann für denmit Schriftsteller geführt . Es geht um prägende solipsistische Erfahrungen in der Kindheit, um Gottesglaube, Zweifel am Raum-Zeit-Gefüge, den abgebrochenen Kontakt zur Familie, die beschwerliche Arbeit als Schriftsteller und den tröstenden Gang in die Kneipe: "Ich kenne viele Menschen, die meine Arbeitsbedingungen nicht aushalten würden. Vielleicht gehe ich deswegen so oft in die Kneipe, um mir einen Feierabend zu simulieren.und überfallen mich dann ab und an. Wenn ich dann in einer Arbeitsphase bin, kann ich draußen vor anderen Menschen oft. ... Die Gespräche in Apfelweinwirtschaften sind überdies."Weitere Artikel: Petra Ahne reist für diemit dem tschechischen Schriftsteller per Zug von Berlin nach Tschechien. René Hamann berichtet in dervom Auftakt des. Besprochen werden unter anderempostum veröffentlichte Tagebuchaufzeichnungen "Gegen Ende" ( ZeitOnline ),"K" ( Standard ),Biografie über. ( NZZ ) undim Original 1931 veröffentlichter, jetzt erstmals auf Deutsch vorliegender Roman "Der Schmerz" ().