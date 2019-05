Die CDU hatte schon im Wahlkampf äußerst ungeschickt auf die Attacke des(unsere Resümees ) reagiert. Nun fordertein ihrer Wahlkampfbilanz Einschränkungen für Meinungsäußerungen im Wahlkampf: "Und die Frage stellt sich schon mit Blick auf das, was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich, ja oder nein." Stefan Kuzmany kommentiert bei: "Wenn Kramp-Karrenbauer in ihrer nachgeschobenen Erklärung nun einschränkt, es gehe ihr lediglich um 'Regeln, die im Wahlkampf gelten', dann sucht der Rest der Welt immer noch vergeblich nach einer entsprechendenin Vorwahlzeiten 'für einflussreiche Journalisten und YouTuber'. Eine solche Regelung wäre im Übrigen vollkommen absurd: Wann, wenn nicht, soll denn eine inhaltlich harte Auseinandersetzung stattfinden?"Freidhelm Greis sieht es beiähnlich: "Es wäre völlig absurd,das Recht auf freie Meinungsäußerung einzuschränken, um damit Kritik an den Parteien zu unterbinden. Da es vergleichbare Regeln in der 'analogen Welt' nicht gibt, ist zudem nicht verständlich, was davonwerden könnte. Lediglich diesind zu einer ausgewogenen und vielfältigen Berichterstattung verpflichtet."Die schlechten Wahlergebnisse vonsind auch Folge derdie dazu führte, dass die Europawahl maßgeblich im Internet entschieden wurde, schreibt Markus Beckdahl in. Bei der CDU liegt das auf der Hand. "Und auch das gewohntesorgte nicht für mehr Vertrauen: Erst gegen Uploadfilter sein, dann aber in der Regierung mitstimmen, obwohl der Koalitionsvertrag diese ausschloss, um dann doch irgendwie dafür und dagegen gleichzeitig zu sein. Also kam #niewiederspd dazu." (Allerdings waren die Grünen in dieser Frage keinen Millimeter fortschrittlicher.)Der allein stehende, in den so viele britische Wähler zurückkehren wollen, hat in seiner heute erträumten Form in Europa nie existiert, erinnert die Politologinin der: Laut dem Historikergab es historisch gesehen "zu keiner Zeit europäische Nationalstaaten, die vor der Gründung der Europäischen Gemeinschaftwaren. Europa bestand aus Langzeit-imperialen Reichen und gescheiterten Kurzzeit-Nationalstaaten. ... Einwar der Weg in den Wohlstand trotz Kriegsschäden und Verlust der Kolonien. Auch wenn wir das heute so nicht mehr hören wollen: Die EU wurde nicht aus Idealismus geboren, weil man aus den Schrecken des Krieges gelernt hat. Eine Europäische Gemeinschaft war strategisch rational. Die britischen Beitrittsverhandler in den frühen 1970er Jahren wussten das genau. Bloß heute will man das so nicht mehr hören. Daher wird es uns auch nicht gesagt von den Europäischen Politikern.""Das Duell, das von den beiden Finalisten von 2017 bewusst betrieben wurde, hat die beiden politischen Kräfte, deren Wechsel diegeprägt hatte, vollends erledigt", heißt es im Leitartikel von. "Zusammen erreichen dieund diekaum 15 Prozent der Stimmen. Mit anderen Worten: Sie zählen nicht mehr. Seit der Präsidentschaftwahl wusste man, dass es um die Partei François Mitterrands nicht gut steht. Diesmal ist es, die dran glauben muss. Für die Republikaner war der Sonntag." Ein anderer Aspekt:konnte vom Protest der Gilets jaunes letztlich profitieren, währendmarginalisiert wurde.Die Wiener Publizistin Isolde Charim hat in der noch ein paar Fragen zumund seinen Folgen: "Warum ruft die Bestätigung, dass es wirklich so übel ist, wie man es immer gedacht hat, solch einenhervor? " und ihre Antwort: "Es ist wie beim Sex: Jeder weiß, dass Politiker Sex haben, aber ein Video eines Politikers bei einer Sexparty ist unerträglich. Denn es verunmöglicht, nochzu glauben. Das Ibiza-Video verunmöglicht, dass wir weiterhin an das Werte-Schauspiel glauben, das wir uns gegenseitig vorführen." Was dasangeht, so verbreitet Michael Hanfeld heute in derdie Theorie, dass das Video nun doch vom "" gekauft woprden sei - für 600.000 Euro in Form von Krügerrand-Goldmünzen. Wenig Sympathie hat Inga Barthels imfür die Wähler von"Die Partei", die in Berlin Friedrichshain-Kreuzberg bei den Europawahlender Stimmen holte: "Es ist ein Armutszeugnis für die GroKo- Parteien, die offenbar jeglichen Kontakt zu jungen Wählerinnen und Wählern verloren haben. ... Das Wahlergebnis zeugt aber auch von einer, die man sich erst mal leisten können muss. Denn wer in Deutschland von rassistischer Gewalt, Armut oder homofeindlicher Diskriminierung betroffen ist, wählt wohl kaum zum Spaß. 'Die Partei' ist die."