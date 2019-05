Glucks "Alceste" mit Dorothea Röschmann und der Compagnie Eastman. Foto: Bayerische Staatsoper

Reinhard J. Brembeck könnteInszenierung von"Alceste" in München einige Mängel vorhalten, doch eigentlich hat ihn völlig umgehauen , was Cherkaoui als Choreograf und Dirigent Antonello Manacorda an Tragik, Verzweiflung und leidenschaft aus der Oper herausholen: "Durch all diese Unzulänglichkeiten hindurch wird, das istdieser eigenartigen Aufführung, erstaunlicherweise das Stück in seiner ganzen existenziellen Wucht erlebbar. Es wird erfahrbar, wie überzeitlich allgemeingültig Alcestes zweieinhalbstündigesihres Lebens ist. Das gelingt genau deshalb, weil Cherkaouiund keine weiterführende Interpretation liefert und seine Tänzer einfach nur die Musik fantasievoll vergrößern, aufblasen und illustrieren lässt."Weiteres: Im stellt Stephan Hilpold den Regisseurvor, dessen Stück "Five Days in March" längst ein Klassiker desgeworden und bei den Wiener Festwochen zu sehen ist. Christine Wahl gibt imeinen Ausblick auf die übermorgen beginnenden Autorentage am Deutschen Theater. Daniele Muscionico berichtet in der NZZ vom Schweizer Theatertreffen in Monthey. In der resümiert Nikolaus Merck das Europäische Bürgerbühnen-Festival in Dresden.Besprochen werdenStück "Im Irrgarten des Wissens" am Schauspiel Dortmund (das Alexander Menden in der SZ reichlich "verlabert" findet),"bilderstarke" Inszenierung des-Klassikers "Leonce und Lena" am Bochumer Schauspielhaus ( Nachtkritik ),"La donna del lago" am Staatstheater Wiesbaden ( FR ) und Richard Strauss' "Frau ohne Schatten" an der Wiener Staatsoper ().