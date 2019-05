"Sun & Sea": Der litauische Pavillon bei der Biennale in Venedig

Gut gelaunt erzählt Niklas Maak in der, dass bei der Biennale in Venedigden Goldenen Löwen für den besten Pavillon bekommen hat, denn natürlich haben sich alle um den favorisierten französischen Beitrag vongeschart. Aber der, mit der die Theaterdirektorin, die Autorinund die Komponistindie Besucher in "Sun and Sea" konfrontieren, sei eindeutig schlagender, meint Maak: "Diese Menschen machen dort unten das, was man am Strand so macht: Sie lesen, spielen, hören Musik, bauen Sandburgen, dösen blass und schlaff in der Sonne - und singen. All das sieht extrem idyllisch und angenehm sommerwarm-schläfrig aus, nur zeichnen die schönen Lieder, die die dort unten sommernden Menschen singen, ein eher dystopisches Bild der Gegenwart: Sie handeln von Klimawandel, Billigflügen und all den Problemen, die ebenjene allgemein schläfrige, ermattet und bewegungsunfähig aufs Handy starrende Haltung am Strand der Welt einbrockt, diese Mischung aus Verschnarchtheit, Amüsier- und Erholungsobsession, Geiz und." Auch Adrian Searle begeistert sich imfür diesesWeiteres zu Biennale: Einging auch an den New Yorker Künstler, der in seinem Video "White Album" sein Verhältnis zu Weißen erkundet, wie Nicole Scheyerer im meldet . Diehat Hanno Rauterbergs Eindrücke online gestellt , der beim ersten Rundgang "" underlebte: "So radikal, ja hemmungslos wie kein anderer Biennale-Leiter der letzten Jahre verzichtet Ralph Rugoff auf jede Art von Halt und Orientierung.