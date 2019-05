Ariah Lester in Rosa in "White". Foto: Bas de Brouwer / Radikal Jung

Junge Regie muss nicht krass sein, weiß -Kritiker Egbert Tholl, trotzdem hat ihm beim Festival "Radikal Jung" in München vor allemfasziniert, der venezolanische Choreograf und Performer mit einer vier Oktaven umfassenden Stimme: "Hätte Susan Sontag ihren Essay über 'Camp' nicht bereits 1964 geschrieben, sie hätte es nach einer Begegnung mit Lester getan. Dessen Produktion 'White [ARIANE]' ist Camp., voll mit Kitsch und einer überbordenden Musik, einer R'n'B-Oper von klebriger Künstlichkeit. Und doch ist die Aufführung umwerfend, großartig, verzaubernd und."Weiteres: Einebeim Theatertreffen brächte nicht nur etwas mehr, sondern auch wohltuende Abwechslung, meint Katrin Bettina Müller in der. Als " wertet Ulrich Seidler in derimmerhin den Theaterpreis für das feministische Kollektiv. Im berichtet Rüdiger Schaper von der Eröffnung mit"Hotel Strindberg".-Kritikerin Kerstin Holm hat in Moskau eine Aufführung vonRevolutionsstück "Barokko" gesehen, bei der auchder Stadt anwesend war, wie sie etwas irritiert bemerkt. Nach der Aufdeckung der grausamen Praktiken an der stellen sich Andre Heinz in einem Essay grundsätzlichen Fragen: "Müssen Künstler denn Helden sein? Muss man sich?"Besprochen werdenInszenierung vonHolocaust-Oper "Die Passagierin" in Tel Aviv ( SZ ), Besprochen werden"Hoppla, wir leben!" im Nationaltheater Mannheim ( FR ), Jean Raspail s "Heerlager der Heiligen" bei den Ruhrfestspielen (),"The Circle" in Weimar (FAZ), der dreiteilige Ballettabend "Balanchine Forsythe Siegal" in der Berliner Staatsoper ( Tsp ).