In der schreibt die frühere Fotoredakteurin Gunda Schwantje über die erste posthume Einzelausstellung der Fotografienim Käthe Kollwitz Museum in Köln. Schwantje lässt auch die-Reporterinzu Wort kommen, die bei dem Attentat auf Niedringhaus in Kabul schwer verletzt wurde, jetzt aber wieder in Afghanistan arbeitet: "'Kein Verrückter mit einer Waffe wird, ob ich arbeite, wie ich arbeite, wann ich arbeite. Ich spüre dieselbe Dankbarkeit, in der Lage zu sein, die Geschichten der Menschen zu hören. Ich betrachte die Menschen nicht anders als früher. Davor hatte ich Angst', sagt sie. 'Afghanen, Pakistaner, Deutsche: Man definiert sie nicht durch die Verrückten unter ihnen, sondern durch die Masse. Afghanen sind wirklich. Pakistaner und Deutsche sind es. Ich werde keiner verrückten Person erlauben, eine Nation zu definieren. Und Anja ist die ganze Zeit präsent. Ich vermisse sie schrecklich.'"Im feiert Michael Wurmitzer eine Schau des in Trinidad lebenden schottischen Malersin der Wiener Secession : "Peter Doig wirkt wie ein. Mit seinem Lebensmittelpunkt entzieht er sich der Kunstszene ein Stück weit. Er bietet dem westlichen Kunstmarkt keine Gender- und Medienkritik, keine Kapitalismus- und Selbstreferenzen, sondern zeigt das Fremde. Was schimmert da in der Ferne am Horizont? Es ist die Gefängnisinsel Carrera. Die Szenen umweht ein Hauch von."Besprochen werden die große Schau "Baselitz Richter Polke Kiefer" über die jungen Jahre der Alten Meister in der der Stuttgarter Staatsgalerie FR ), Ausstellungen zuim Staatliches Museum für Porzellan in Hohenberg und im Rosenthal-Werk in Rotbühl/Selb (), und eine Schau von Tish Murtha, Benita Suchodrev und "Distant Islands zur Gegenwart in Großbritannien im Willy-Brandt-Haus in Berlin ( Tsp ).