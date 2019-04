Die Titelseite von Libération, die wie immer die besten Fotos zum Thema bringt.

Brandstiftung scheint es nicht gewesen zu sein. Ein Funke, ein Feuerzeug, ein schon abgestellter, aber noch heißer Schneidbrenner können das Feuer in Notre Dame ausgelöst haben, sagt ehemals Leiter der auf solche Untersuchungen spezialisierten Polizeistelle in Paris im Interview mit Nicolas Chapuis von: Er ist relativ optimistisch, dass diegefunden werden kann. Die Experten "werden auch versuchen herauszufinden, ob das Feuerhat oder nicht. Es ist wie in einem Kamin: Wenn Sie versuchen einen Scheit mit einem Streichholz anzuzünden, wird das nicht funktionieren. Man braucht einen Brennstoff wie Papier oder Kleinholz, der es erlaubt, die Temperatur so weit ansteigen zu lassen, dassdes Scheits erreicht wird. Man wird also herausfinden müssen, was die Temperatur so weit hat ansteigen lassen, um das Eichenholz des Dachstuhls in Brand zu versetzen." Marlet will aber die Möglichkeit von Brandstiftung noch nicht völlig ausschließen und sagt eine sehr lange Untersuchung voraus.Die berühmtewurde zum Glück nicht beschädigt. Der Organist der Kirche,, kann seinen Schmerz im Interview mit Marie-Aude Roux vondennoch nicht verbergen: "Diese Kathedrale hatlang den Wechselspielen der Geschichte, den Revolutionen und Kriegen widerstanden. Und nun sind 850 Jahre innerhalb von vier Stunden in Flammen aufgegangen. Wegen einer. Es hilft nicht, an vorherige Fälle zu denken, die Kathedrale von Nantes, die vor vierzig Jahren aus dem gleichen Grund brannte, La Fenice in In Venedig, das Hôtel Lambert. Das Feuer ist unter dem Spitzturm ausgebrochen, der gerade restauriert wurde: Es ist sicherlich menschliches Versagen."Sollte das Zerstörtewerden, wie es war, fragt der Soziologein der. Es geht nicht darum, Notre Damestehenzulassen, sondern "Wunden zu heilen", antwortet er selbst: "Dabei aber sollte man nicht auf einverfallen, wie dies etwa in Dresden bei der Frauenkirche - ohne Frage auch ein Kirchenbau von hohem Symbolwert - geschehen ist. Es wäre vielmehr angebracht zu fragen, wie die Geschichte von Zerstörung und Neuaufbauoder zumindest dokumentiert werden kann, ohne dabei in motivische Geschwätzigkeit zu verfallen."Die-Korrespondentin Laura Weißmüller zitiert die Bauhistorikerin und Architektinzur Frage des Wiederaufbaus: "Natürlich habe man heute technisch die Möglichkeiten, Notre-Dame zu rekonstruieren. Das Gebäude ist bestens dokumentiert und erforscht, auch dürften industrielle Fertigungstechniken wie die 3-D-Modellierung von Steinquadern den Bauprozess beschleunigen. 'Doch das Gesamtkunstwerk Notre-Dame mit all seinen Bauschichten ist. Es wird nie mehr so werden, wie es einmal war', so Nagel." Eine Rekonstruktion solle auch nicht verbergen, dass sie eine sei.Notre Dame ist in Frankreich nicht nur ein religiöses Symbol, schreibt Joseph Hanimann in der: "ist Notre-Dame aber so etwas wieganz Frankreichs. Auf dem Platz davor ist eine Rosette in den Boden eingelassen, von deren Mittelpunkt aus in alle Himmelsrichtungen die Distanzen der Städte und Dörfer bis an die Ränder des Landes gemessen werden. Derhat darin seine materielle Ausprägung gefunden."Der Wiederaufbau sollte einwerden und nicht allein von spendenfreundlichen Milliardärsfamilien finanziert werden, berichtet mit Agenturen: "Einesoll nun Geld für den angestrebten Wiederaufbau sammeln. Einen entsprechenden Vorschlag verkündete die Pariser Bürgermeisterinper Twitter. Sie wolle die Spenderkonferenz im Rathaus von Paris veranstalten, um die notwendigen Mittel für den Wiederaufbau der Kathedrale zusammenzubekommen."Dankwart Guratzsch von der scheint bei Ereignissen wie diesem tatsächlich noch etwas von denzu erwarten, statt gleich zuundzu zappen. Natürlich liefen aufnur undnur dieund Talkshows: "In Paris stand eines der Symbolbauwerke des Abendlandes in Flammen - den öffentlichen Sendern war eswert. Sie handelten es in ihren Nachrichten wie den Brand in einemoder einer Textilfabrik ab. Das also ist die Europa-Idee, die in diesen Anstalten transportiert wird."Am Ostersonntag tritt in derder Komiker und Präsidentendarsteller einer Fernsehseriegegen den amtierenden Präsidentzur Stichwahl um das Präsidentenamt an. In derfindetdas nicht lustig. "Wolodymyr Selenskyjs Karriere ist nichts als das, das bis zur Einführung der Quoten für russische Sendungen 2015 die ukrainischen Fernsehkanäle vollkommen dominierte. Natürlich sind die fünfeinhalb Millionen Menschen, die im ersten Wahlgang für Selenskyj gestimmt haben, nicht so naiv, dass sie eine Fernsehfigur nicht von einem Menschen unterscheiden können. Allerdings wird während des gesamten offiziellen, als separate Fernsehshow gestalteten Wahlkampfs kontinuierlich daran gearbeitet, diezu verwischen."