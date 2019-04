Emil Nolde, Verlorenes Paradies, 1921 Öl auf Leinwand, 106,5 × 157 cm, Nolde Stiftung Seebüll, Foto: Fotowerkstatt Elke Walford, Hamburg, und Dirk Dunkelberg, Berlin

Nach der neuen Ausstellung im Hamburger Bahnhof, die Nolde alsund Rassisten zeigt, debattieren die KunstkritikerInnen aufgeregt über das künstlerische Erbe des Expressionisten. Die Ausstellung ist ein "", die den Künstler entlarven will, meint Andreas Kilb in der: "Wo immer die Ausstellung mit Bildern illustrieren will, was ihre Dokumente belegen, greift sie ins Leere. Nolde war ein Rassist, der von einer 'reinlichen Scheidung' zwischen Juden und Germanen träumte und noch kurz vor Kriegsende gegen 'Bolschewismus, Judentum u. Plutokratismus' hetzte, aber seine Kunst ist. Sie machtund Eva nicht zur Heldenmutter. Sie folgt nicht der Ideologie ihres Schöpfers, sondern seinem Blick."Alles ein bisschen viel "", sagt auch im Gespräch mit Christoph Heinemann der Historiker: "Zur Tatsachenfindung gehöre, dass Emil Nolde ein ganz bedeutender deutscher Künstler gewesen sei, und dass viele bedeutende deutsche Künstler und Denker 'gebrochen gewesen sind in dem, was für uns heute geltende Moral ist.' Das gelte auch für andere wie zum Beispiel Luther. 'Wir haben im Jahre 2017 das Luther-Jahr gefeiert.war ein ganz schlimmer Antisemit, der bishin zurplädiert hat. Soweit ist Herr Nolde nicht gegangen.'"Dass Nolde sich den Nazis andiente, wusste man spätestens seit der Frankfurter Schau 2014 winkt Christian Schröder in derab: "Aber da sich der Kunstbetrieb ganz offensichtlich nicht mehr für das Gedächtnis zuständig zeigt, herrschte in den letzten 14 Tagen eine, nervös und." Nach dem Krieg sorgte Nolde in Windeseile dafür, sich als verfolgter Künstler darzustellen, erinnert Till Briegleb indes in der. Mit Erfolg: "Der junge Staat und seine vielensuchten dringend nach Leitfiguren mit Opferstatus, die für die Legitimation einer neuen deutschen Kunst mit Weltgeltung taugen könnten." Aber: "Man wird zukünftig nicht mehr seine Kunst und seinen Hass sauber scheiden können."Die Deutschen verklären gute Künstler gern zu guten Menschen, sagt im Gespräch mit Ute Welty der Kunsthistoriker: "Es ist ein Phänomen, das im Grunde genommen anschließt an die. Die Hochkultur soll das Gute und das Schöne miteinander vereinen. Insofern gibt es ganz viele Menschen, die Werken, die der Hochkultur zugeschrieben werden, auch sofort einen großen moralischen Wert, eine große moralische Bedeutung zuweisen." "Am Beispiel Nolde können wir viel über Deutschland undlernen", schließt Ingeborg Ruthe in der. Ebenfalls im sprechen die Kuratorenundüber die Ausstellung.Weitere Artikel: Für den porträtiert Oliver Basciano den marokkanischen Maler, dessen psychedelische Bilder in den sechziger Jahren dasmitverbanden - und der aktuell in den Londoner Mosaic Rooms wiederentdeckt werden kann.Besprochen wird die 53. Art Cologne ).