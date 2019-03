An diesem Wochenende tagt in Verona der "World Congress of Families" (unsere Resümees ), ein ultrareaktionärer internationaler Verband von "Lebensschützern", hinter denen sich oftmals Trump nahestehendeaus den USA verbergen. Claire Provost und Mary Fitzgerald berichten bei, wie diese Verbände mit mindestensseit einigen Jahren rechtsextreme und -populistische Partner in Europa finanzieren: "Zu den größten Geldgebern gehört eine Gruppe, deren Chefberater auch der persönliche Anwalt von Donald Trump,, ist. Eine andere Organisation hat mit einem umstrittenen, in Rom ansässigen 'Institut' zusammengearbeitet, das vonunterstützt wird. (....) Keine dieser amerikanischen Gruppen verrät, wer ihre Spender sind - obwohl mindestens zwei von ihnen Verbindungen zu bekannten konservativen Milliardären wie den(die bei der Finanzierung der Tea Party Movement halfen) und der Familie von Trumps Bildungsministerin haben."Heute wird die Jugend inwieder auf die Straße gehen.bringt eine Reihe von Interviews mit algerischen Künstlern zur Lage und ihren Hoffnungen. Der Karikaturist sagt : "Lasst uns ein für allemalloswerden, die das Land vor 57 Jahren als Geisel genommen hat! Seit dieser Zeit basiert dieses immer gleiche System auf einer angeblichen historischen Legitimität durch die Väter der Revolution, die Väter der Nation und so weiter. Dass einsich immer wieder auf den letzten Plätzen der internationalen Rankings widerfindet ist nicht zu akzeptieren!"Was in Algerien geschieht, ist nicht ein "", denn den hatten die Algerier schon 1988, sagt im Gespräch mit Rachel Donadio in: "1988 gingen Tausende junger Algerier auf die Straße. Die Armee schoss auf die Menge und tötete, und dann gab es eine, die die Islamisten ausnutzten. Danach kam das Militär und übernahm die Kontrolle über alles. Was also der Rest der arabischen Welt seit 2011 lebt, sehen wir in Algerien seit 1988, 1990. Deshalb folgte Algerien der Welle nicht, denn nach 1990 hatten wir einenund bleiben auf uns gestellt, in der Isolation."