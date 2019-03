In derbeschreibt ein inspirierter Jürgen Kesting dender großen Sopranistinvon der Bühne - als Elisabeth I. in Donizettis "Roberto Devereux" in der Münchner Inszenierung von Christoph Loy. Vor allem im Finale zeigte sie noch einmal ihre unvergleichliche Kunst und trat dann ab "wie die Königin: 'Non regno ... Uscite. - Ich regiere nicht mehr. Geht!' Danach stand sie in Stürmen des Beifalls, überschauert von Rosenblättern, die vom Bühnenhimmel regneten, dankteden wohlgesetzten Worten des vor ihr auf die Knie sinkenden 'Herrn Staatstheaterintendanten' Nikolaus Bachler und blickte versonnen auf die von ihren Getreuen im Parkett und auf den Rängen entrollten Plakate, die sie als, feierten." So geht Diva!"Alles Gute vollzieht sich in dieser Geschichte nur noch in der Erinnerung", erkennt Michael Stallknecht in der SZ, "- und damit in jenen leisen Tönen, in den wie, das von jeher Gruberovas beeindruckendste Farbe war und es auch an diesem Abend bleibt. Anfangs nutzt sie Elisabeth noch, um ihren Ex-Lover zu umgarnen. Als das Spiel für sie wie für ihn verloren ist, in der großen Schlussszene, färbt sie sie fahl ein, nähert sie den Wahnsinnsklängen an, die in vielen Rollen von Gruberovas romantischen italienischen Partien gefordert waren.ist diese Szene, mit der hier, in der Bühnenhandlung wie im realen Leben, eine Königin abdankt."Hier ein Ausschnitt mit Gruberova als. (in wundervollem schwarzem Samt) aus derselben Inszenierung von Christoph Loy an der Bayerischen Staatsoper 2005: Hier die ganze Aufführung von 2005 und hier ein Interview mit ihr auf Bayern alpha von 2015)Und noch ein Abschied:verlässt das Burgtheater in Wien mit einer Inszenierung von"Ratten", die den Rezensenten dentreibt. Man braucht Geduld, meint ein sichtlich geforderter Bernd Noack in der, aber die scheint sich zu lohnen: "Breth erzählt auf der Drehbühne, wo Räume ineinanderfließen und die Menschen hinter hohen Wänden stets bedrohlich anwesend bleiben, in schwarz-grauen Tönen vom. Die verhinderte Mutter, die das Kind 'stiehlt', der verkommene Bruder, den die Angst vor sich selber in den Wahn treibt, der schwadronierende Schmieren-Direktor, dem das reale Leben in die poetisch getünchten Kulissen funkt. Breth zeigt sie alle als Dämonen der verzweifelten Leidenschaften, als Spukgestalten, die keine Ruhe geben, bis dasist. Schuldlos Schuldige? Vielleicht."Gabi Hift kommt völlig zerschlagen aus der Vorstellung. Aber gesehen hat sie "einzigartige,. Kein Klischee, nirgends. Auch keine Nachahmung echter Menschen. Was bei Andrea Breth passiert - und sie dürfte die Einzige sein, die diesen Prozess noch katalysieren kann - ist die Erschaffung vonund der Lebenssubstanz von Regisseurin und Schauspieler*innen. Diese Geschöpfe, die wohl erschaffen werden wie Golems, leben und handeln, sind aber nicht wie Menschen. Man kann in ihr Inneres schauen, kann darin herumgehen, es fühlt sich darin so an wie auf der Bühne: wie ein Labyrinth aus semiopaken Wänden. Manches erkennt man, manches bleibt ein Rätsel. Die Figuren selbst können nicht in sich hineinsehen und sie werden.""Der herzliche Applaus galt der Quersumme von Breths Schaffen. Niemand anderer vermag so wie sie Genuss zu bereiten, der sich aus der Erkenntnisspeist", schreibt imRonald Pohl, der die Inszenierung auch alslobt. (Weitere Kritiken inund.)An derist ein Streit darüber ausgebrochen, weil Schauspieler bei einer geplanten Theateraufführung von' "Schutzflehenden" an der Sorbonne "blackfacing" vorgeworfen wird, berichtet Kim Willsher im. Die Verwaltung der Sorbonne und der Leiter der Theatergruppe "Demodocos" hatten zwar versichert, dass kein Make-up, sondernzum Einsatz kämen, aber das beruhigte die Demonstranten nicht: "Ghyslain Vedeux, der Präsident des Conseil Représentatif des Associations Noires (Cran), gab eine Erklärung mit dem Titel: "Blackface:an der Sorbonne" heraus. .... Der Regisseur des Stücks, Philippe Brunet, antwortete, dass das Theater einund kein Zufluchtsort für Identitäten sei. ... Die Sorbonne erklärte, dass das Stück die Geschichte der griechischen Argumente und der Danaiden - der 50 Töchter von Danaus aus Ägypten - erzähle und streng nachaufgeführt werden sollte, 'wobei die Schauspieler weiße und schwarze Masken tragen würden, wie es damals der Fall war'."Außerdem: Im stellt Margarete Affenzeller die Theaterregisseurinvor, die gerade am Wiener Volkstheater Tennessee Williams' "Endstation Sehnsucht" inszeniert.