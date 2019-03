Gestern hat das britische Parlament zumTheresa Mays-Vorschlag gestimmt. Jetzt droht am 12. April der kalte Austritt ohne Deal. Im sucht Jonathan Freedland nach Schuldigen. In der weist Stefan Kornelius sanft darauf hin, dass sich britische Hybris zu einem nicht unbeträchtlichen Teil aus derspeiste: "Brüssel trat den Briten als homogener, stets bestens vorbereiteter Apparat gegenüber, eine gewaltige Maschine der Regeln und des Rechts.sind es ja auch, die alle 28 Nationen in der Gemeinschaft halten. Die britische Regierung aber glaubte an das freie Spiel der Kräfte, an Sonderabkommen, eine Mitgliedschaft à la carte. Sie unterschätzte die Schlagkraft der Kommission, die im Unterhändler Michel Barnier die Verhandlungen monopolisierte undvom Rat der Mitgliedsstaaten fernhielt. Und sie redete sich besoffen über die Aussichten eines neuen Empires. Das aber ist nicht wiederauferstanden."Vor denist das Gefühl, nur zwischen Pest und Cholera wählen zu können, mal wieder besonders ausgeprägt, berichtet der Dichterin der. Gleichzeitig wolle niemand mehr mit dem Gegner reden. Das gelte besonders für die Anhänger der Regierung Poroschenkos: "Ich sehe einerseitsder Arbeit in Kiew, besonders wenn ich mit unseren gemeinnützigen Projekten im von den Separatisten befreiten Teil des Donbass unterwegs bin: sanierte Schulen, Kulturhäuser, Kindergärten ... Und dann stoße ich auf diese meiner Meinung nach absolutder 'proeuropäischen' Machthaber in Kiew, mit den Wählern in der Ostukraine in Dialog zu treten, um für sie zu kämpfen. Sie überlassen dieses Feld prorussischen Politikern."