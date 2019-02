Die ersten Nachrufe aufvon Talk Talk hatten wir gestern schon verlinkt , jetzt hat auch der Rest des Feuilletons nachgezogen. Im geht Kai Müller vor allem vor dem Spätwerk von Hollis' Band auf die Knie. Ein wohl einmaliger Akt der willentlich eingegangenen kommerziellen Selbstzerstörung einer Mega-Seller-Band, die sich vom 80s-Pop löste und in experimentellere Gefilde abdriftete: "Je mehr Talk Talk ihr Publikum verstörten, es überforderten und schließlich verloren, desto besser wurde ihre Musik - ein undurchdringliches Dickicht aus Jazz, Pop, Postrock und Neuer Musik, aus sakralen, poetischen und profanen Elementen, spannungsgeladen bis in die letzte Faser. Ein." Mit "Spirit of Eden" gelang der Band "einfach nur eines der schönsten Alben aller Zeiten", schwärmt Michael Pilz in seinem Nachruf in der. "In den freien Stücken löst sich selbst die Zeit auf und auch die Zeit, in der sie spielen." Aufgelöste Zeit, ein leerer Raum - das passt gut zu Hollis selbst, der sich zusehends aus der Öffentlichkeit zurückzog. Sein letztes musikalisches Lebenszeichen ist über 20 Jahre her, erklärt Tobias Rüther in der, der in Hollis daher auch eine Artsieht, was im kommerziellen Pop-Betrieb nochmal besonders "" wirkt: "Abwesenheit, Stille, ausbleibende Signale: Was Hollis im Leben tat, hatte er in der Kunst vorbereitet: Sie ist um Leere herum inszeniert - welche, wenn man an den Namen seiner Band denkt." Weitere Nachrufe in taz und Standard In seiner ziemlich epischen Hommage aufgeht Wyndham Wallace dem Faszinosum des späten Talk-Talk-Werks nach: Bei den letzten beiden Alben handelt es sich um ", die bis dato weder erforscht, noch vertraut waren. Später haben Musiker sie immer wieder zu erkunden versucht, wenn auch meist vergeblich. Sie verzichten auf traditionelle Strukturen, Techniken und sogar Instrumente. Ihre organischen Texturen sind bestimmt von Hollis' Glauben daran, 'dass etwas dann am besten ist, wenn esgespielt wird. In dem Moment, in dem man versucht, etwas nachzustellen, gerinnt es zur Imitation von etwas, das ursprünglich besser war.' Noch wichtiger war seine Überzeugung, dass 'Technik mir nie viel bedeutet hat. Dassteht immer über der Technik und wird auch immer darüber stehen.' Wie vollkommen richtig er damit lag."Weitere Artikel: Für plaudert Daniel Gerhardt mit Jason Williamson von den. Online nachgereicht, freut sich Martin Benninghoff in derüber die Renaissance des Gitarren-Solos unter neuen Vorzeichen. Für spricht Patrick Clarke mit, dem früheren Bandleader von Polar Bear, über sein neues Projekt.Im "Remain in Light"-Blog des erinnert Karl Fluch an die gemeinsame Musik vonBesprochen werden der Auftakt einer Reihe mitin der Elbphilharmonie ( taz ), ein Konzert der Pianistin Tagesspiegel ),Berliner-Zyklus mit dem SZ ), der Berliner-Auftritt ( Tagesspiegel ),Album "III" ( Skug ), ein Auftritt des Jazz-Schlagzeugers Alexander Yannilos unter dem Projektnamen Skug ) und neue Popveröffentlichungen, darunter als besondere Entdeckung Album "Mazy Fly" , auf dem "kosmische Synthie-Songs versponnen und langsam vor sich hinpluckern", was ingesamt "irre schön" ist, so SZ-Popkolumnistin Annett Scheffel. Wir hören rein: