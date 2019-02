Letzte Nacht wurden dievergeben:"Green Book", von vielen als seichtes, klebrig versöhnlerisches Rassismus-Drama kritisiert , gewann die Trophäe als "bester Film", die eigentlichen Abräumer waren allerdings"Roma" und das-Biopic "Bohemian Rhapsody" ( hier alle Gewinner auf einen Blick ). Das Branchenblatt resümiert den Abend. In der bezeugt Dietmar Dath einen beinahe geglückten Abend. Was auch daran lag, dass es diesmal keine Moderation gab, so dass schale Polit-Bekenntnisse die Ausnahme blieben und es allem um die Filme als solche ging. So durften zahlreiche Auszeichnungen "eben nicht wieseitens der Abstimmenden für Schwarze, Frauen, indigene Menschen aus Mexiko oder sonstige Benachteiligte, Unterdrückte, Ausgebeutete, Alleingelassene, Eingeschlossene, Ausgegrenzte wirkten, sondern wie." Bis dann der Schock auf der Zielgeraden kam: "Ein(mit einem wie immer faszinierenden Mahershala Ali, der auch eine Büttenrede zur Selbstneukonstruktion nutzen könnte) soll der beste Film des Jahres sein. '?' (Loriot). Das Werk ist mehr oder weniger antirassistisch gemeint. Herzlichen Glückwunsch, Academy. Da wird er, der Rassismus." Für die fasst Peter Huber den Abend zusammen.Mehr Oscar-Content: Die Oscars waren in diesem Jahr mehr vom Wunsch nachgeprägt als je zuvor, schrieb Bert Rebhandl gestern vorab in der. Wenke Husmann spricht aufmit, der für seine Leistung in "Vice" als bester Darsteller nominiert war.-Kritikerin Barbara Schweizerhof hätte lieberSatire "Can You Ever Forgive Me?" ausgezeichnet gesehen. Marietta Steinhart fragt sich auf, warum"Werk ohne Autor" in Deutschland verrissen, in den USA aber für den Oscar nominiert wird.Apropos Henckel von Donnersmarck: "Gebt ihm den Oscar nicht", rief gestern im-Feuilletonaufmacher die israelische Schriftstellerin , die dem Regisseur vorwirft, mit "Werk ohne Autor" einen Film auch über Nazi-Deutschland gedreht zu haben, in dem der Mord der Deutschen an den Judenfindet - für Gundar-Goshem eine "Geschichtsfälschung. In der greift Brigitte Werneburg Gundar-Goshems Text auf und erinnert daran, dass die Familie Henckel von Donnersmarck, die der Filmemacher gerne als viel zu nobel für die Nazis ausweist, durchaus in die Verbrechen Nazi-Deutschlands verstrickt war: "Polnische und arbeitsfähige jüdische Häftlinge vom Außenlager Kressendorf (Krzeszowice) des Konzentrationslagers Auschwitz leisteten in den Kalkwerken Henckel von Donnersmarck Zwangsarbeit. Gleiches ist für das Außenlager Hindenburg belegt, wo die Häftlinge in der Kokerei und bei der Waffen- und Munitionsherstellung in der Hütte Donnersmarck arbeiteten ( siehe www.tenhumbergreinhard.de )."Und ach,ist tot. Der Großmeister des Musicals, der Regisseur von "Singin' in the Rain", "Charade" und vielen weiteren Klassikern war der letzte Überlebende des klassischen Hollywoodkinos, schreibt Rüdiger Suchsland auf: In seinen Filmen "wurde das Kino: Als Medium der reinen Bewegung, der Leichtfüßigkeit, als Ort, in dem Menschen wirbeln, die Kamera fliegt, und die Farben sprühen." Wie Orson Welles war er ein Wunderkind des Kinos, hält Fritz Göttler in derfest und schwärmt: Donens Musicals "sind muskulöser, athletischer, zupackender als die der Kollegen Vincente Minnelli, Charles Walters, George Cukor - die inszenieren und choreografieren dekorativ. ... Donens Kino ist, seine Figuren sind dynamisch und kühn, gehen raumgreifend vor, Gene Kelly, der durch Pfützen tanzt im Regen (die man durch Löcher im Boden extra groß machte), oder die akrobatischen Holzfäller in 'Seven Brides for Seven Brothers'. Selbst wenn Donen mal mit dem eher distinguierten Fred Astaire arbeitete, in 'Royal Wedding', musste der tatsächlich." Ein Klacks für Astaire. Weitere Nachrufe in der Berliner Zeitung Welt und Tagesspiegel Weitere Artikel: Robert Zwarg erinnert in deran die drei Western, diein den USA gedreht hat. Besprochen werdenBlack-Metal-Film "Lords of Chaos" ( Tagesspiegel Jungle World ) undauf Heimmedien veröffentlichte Verfilmung von Nic Pizzolattos Thriller "Galveston" ( SZ ).